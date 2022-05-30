بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصحة: اشتبهنا بحالات إصابة بجدري القردة

منذ 3 ساعات
الصحة: اشتبهنا بحالات إصابة بجدري القردة

وطنا اليوم:باشرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الاثنين، إجراءات وزارة الصحة في التصدي لمرض جدري القردة.
وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إن “الأردن يخلو من أي حالة من الإصابة بمرض جدري القردة”، بعد تعميم لفرق التقصّي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض المرض.
وأضاف أن الوزارة “اشتبهت بحالات، وتبين بعد الفحص أنها ليست مصابة بجدري القردة”.
ودعا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة عادل البلبيسي، في تصريح سابق، المواطنين، إلى “عدم الهلع والقلق من مرض جدري القردة” مستبعداً أن “يشكل هذا المرض وباء لصعوبة انتقاله من شخص لآخر”.
وبين البلبيسي، أن “هناك رقابة مشددة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والموجودة على المعابر والحدود” مؤكداً “متابعتها الحثيثة للخطط الوقائية وآليات الرصد للحالات، والكشف عنها حال وجودها بكل شفافية”.
وأوضح أن “الحالة المشتبه بها تعرف بأن أي شخص يعاني من طفح جلدي غير مفسر” إضافة إلى أحد الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5، أو ألم بالعضلات، أو تضخم بالغدد اللمفاوية، أو تعب عام.
وقال البلبيسي “في حال وجود هذه الأعراض والشكوك بالإصابة تقوم الوزارة بالاستقصاء عن الحالة، من خلال أخذ عينات (بي سي آر) وتؤخذ من خلال الخزعة أو مسحة من البثور الجلدية، ويجرى عليها التحاليل الطبية والمخبرية اللازمة، للتأكد من وجود إصابة بالمرض”.
وأشار إلى أنه “من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تخصيص غرفتي عزل في مستشفيات البشير احتياطاً في حال تسجيل أي إصابة مؤكدة”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:04

أردنيون يفوزون بجائزة “الأمير تشارلز” في لندن

14:01

التربية تعمم التعليمات الخاصة بامتحان التوجيهي

13:57

طوقان: كميات اليورانيوم بسواقة تضيء الأردن 80 عاما

13:53

الأردن يزيد كميات الكهرباء المصدرة لفلسطين إلى 80 ميغاواط

12:48

عميد كلية الحقوق في “الإسراء” يلتقي الطلبة المتوقع تخرجهم

12:44

عفو رئاسي عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

12:36

هل نستطيع إغلاق ملف الغارمات في الأردن

12:23

لافروف ينفي مرض الرئيس الروسي.. مجرد شائعات

12:14

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمّان والبلقاء والمفرق

12:12

لأول مرة منذ عشرات السنين .. الجنوب بلا مركز لاستلام الحبوب

12:03

العقبة تستقبل 600 ألف زائر وسائح خلال الأشهر الخمسة الماضية

11:58

نقابة الخدمات العامة: حالة البلاد تجاهل تحديات العمال في القطاع السياحي ومطالبهم

11:58

الكويت تصرف 3 دجاجات لكل مواطن شهريا

11:48

مطاعم اردنية تنضم الى حملة المقاطعة وأسعار الدجاج لازالت في العلالي

11:29

الاوقاف: سنبعث برسائل SMS لجميع المقبولين بالحج

11:24

إتلاف 20 طنا من المواد الغذائية في محافظة إربد

11:20

الحاج توفيق: لا ارتفاع جديد على أسعار القهوة..وابو عاقولة : أجور الشحن ترتفع كل يوم

10:59

الجغبير: المبادرة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي القائم على الإنتاجية

10:42

أعمال صيانة على طريقي الجيزة والنقب

10:41

حالة البلاد يدعو إلى إحداث تغييرات هيكلية بسوق العمل

10:36

التنمية تعيد طفلا من ذوي الإعاقة تقطعت به السبل في العراق

10:15

وفيات الاثنين 30-5-2022

10:01

تسجيل أول حالة وفاة بمرض جدري القرود

09:50

ضبط حدث يقود مركبة شحن بعمان

09:46

طلاب الطب في أوكرانيا: عودتنا قسرية وتخصصنا لا يدرس عن بعد

09:39

عائلة أردنية تقيم في شاطئ الشويخ بالكويت بسبب عدم وجود مأوى

09:29

أونروا: لا حديث أبداً عن تفويض هيئة أممية أخرى لاستلام التعليم

09:24

رئيس وزراء جورجيا يضع حجر أساس لمركز ثقافي جورجي بالمغطس

09:22

آداب “الإسراء ” تشارك في فعاليات أسبوع اللغة الإنجليزية في لواء الجيزة

09:18

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

09:12

تدهور شاحنة محملة بالحبوب على الطريق الصحراوي

09:07

الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلة

07:23

لقاء تشاركي بين مدينة الأمير محمد للشباب وشركة مياهنا

07:05

غياب المرأة عن “عضوية المحامين” للمرة الثانية على التوالي

23:08

صرف 3 دجاجات لكل مواطن كويتي شهرياً

22:53

مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية

22:35

أينما يوجهه لا يأت بخير

22:12

ماقصة هدية الامارات للصفدي ؟

22:06

انعقاد ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر

22:00

العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية

21:55

الذَّنَب يُحرّك الكلبَ

21:48

بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة

21:24

صورة لمسنه مقدسية تجتاح مواقع التواصل

21:09

‏طهبوب: أما آن الأوان أن ترد الحكومة الأردنية على هذا المتطرف

20:58

العدوان يعلق على التواطؤ الرسمي العربي مع جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى

20:50

العدوان للمرابطين : سلمت سواعدكم فأنتم الأطهار

20:47

الرزاز: هنالك فرق بين النظري والعملي

20:36

طائرة مسيرة ترفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود

وفيات

وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة