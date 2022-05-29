وزير العمل: أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتية، الأحد، إن أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص عبر برنامج التشغيل الوطني.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للحديث عن آخر تطورات برنامج التشغيل الوطني، أن الهدف من البرنامج الوطني للتشغيل هو توفير فرص عمل لنحو 60 ألف شاب وفتاة.

وبين أن الفرص الوظيفية المتوفرة، توزعت إلى 7898 فرصة في القطاع الصناعي، 4533 في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، 2427 في قطاع الخدمات الإدارية، 1505 في قطاع الصحة البشرية، 1473 في الخدمات الأخرى، و580 في القطاع التجاري.

وتوزعت أيضا إلى 405 فرص عمل في قطاع التعليم، 393 في قطاع التشييد، 254 في قطاع الاتصالات والمعلومات، و200 في الأنشطة العقارية، و200 لأنشظة الأسر، 193 فرصة عمل في القطاع المالي والتأمين، 159 في قطاع النقل والتخزين، 103 في القطاعين المهني والتقني، و 122 فرصة عمل في قطاع الزراعة والحراجة

وأوضح استيتية أن الوزارة، تجري جولات في جميع المحافظات ابتداء من يوم غد الاثنين، مع مختلف الشركاء، لتوضيح كيفية الاستفادة من البرنامج والتعريف بفرص العمل المتوفرة.

والبرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وفق استيتيه.

وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.

ويهدف “البرنامج الوطني للتشغيل” إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.