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لماذا بكت ديانا كرزون في حفل عيد الاستقلال بالأردن ؟

منذ ساعتين
لماذا بكت ديانا كرزون في حفل عيد الاستقلال بالأردن ؟
  • الجمهور يتوج ديانا كرزون نجمة للغناء الأردني لهذا السبب!
  • دموع ديانا كرزون تسرق الانظار في حفلها بذكرى الاستقلال بالأردن

وطنا اليوم – توج الجمهور الأردني الفنانة ديانا كرزون بلقب نجمة الغناء الأردني، بعد نجاح الحفل الجماهيري الكبير الذي أحيته مساء الجمعة على مسرح المدرج الروماني في عمان بحضور فاق عشرة آلاف شخص، تفاعلوا مع غناء سوبر ستار العرب على مدى ساعة ونصف، فيما زاد عدد الحضور في الساحات خارج المدرج عن 20 ألف شخص تابعوا الحفل من أماكنهم.

واحيت ديانا الأمسية الختامية لاحتفالات الدولة الأردنية بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، وسط مظاهرة حب كبيرة حيث استقبل جمهور الحفل ديانا بتصفيق كبير عند ظهورها، حيث بدا الانسجام واضحا بين الجمهور و فنانته المفضلة التي أعادت تقديم بعض الأغاني مرتين بناء على طلبهم، مثل اغنية “راسك بالغالي” و”حنا كبار البلد”.

وبدا تأثر ديانا بتفاعل الجمهور واضحا، إذ سقطت الدموع من عينيها وهو الأمر الذي فسرته بالقول إنها لم تستطع أن تتمالك نفسها أمام محبة الجمهور وتفاعلهم الكبير مع أغانيها في حفل يمثل مكانة الفنان وحضوره بين الناس، وأبدت سعادتها حينما هتف الجمهور لها ونادها باسم “ام سلمى” لأول مرةلترد عليهم “عيون ام سلمي”

وكانت ديانا قد شاركت بتقديم مغناة “يا بلادي” أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله ، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الحكومة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال.
على صعيد آخر.. تستعد ديانا للمشاركة في حفلات “يلا قبرص” بتاريخ ١٦ تموز المقبل، كما تتحضر للإطلالة في عدة مهرجانات عربية أردنية هذا الصيف.

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