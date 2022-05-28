ناصر الدين يفتتح السوق الخامس من أسواق فاميلي باسكيت في عبدون مول
منذ 4 ساعات
يعقوب ناصر الدين : نبارك لمجموعة فاميلي باسكيت هذا الاستثمار الكبير في عبدون مول.
رائد ناصر الدين : نحن كلنا ثقة بقوة الاقتصاد الأردني وجدوى الاستثمار في الاردن.
السيد : مول عبدون متاح للاستثمار ضمن طوابقه الثلاث .
الكعابنة : هذا السوق في قلب عبدون لحاجة هذه المنطقة لأسواق تقدم منتجات بجودة عالية ..
وطنا اليوم- افتتح الاستاذ الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط مساء اليوم فرع أسواق فاميلي باسكيت في عبدون مول بحضور عدد من شخصيات الاقتصادية والسياسية ورجال الأعمال وتجول ناصر الدين في السوق واطلع على جودة وتنوع البضائع التي تستورد من كافة انحاء العالم من قبل أدارة الأسواق حتى اصبحت أسواق فاميلي باسكيت المكان الوحيد لكل من يبحث عن اي صنف عالمي على مستوى الأردن من زوار ومقيمين وأجانب وهيئات دبلوماسية حيث أن أسواق فاميلي باسكيت تتمتع بالمساحات الكبيرة والواسعة لتسهيل حركة التسوق والتمتع بها ضمن أفضل مستويات الجودة في المنتجات النظافة والتعقيم وشروط السلامة العامة ومنتشر فروعها في دابوق وتاج مول والصويفية بالإضافة إلى سوقين في عبدون .
واكد الدكتور يعقوب ناصر الدين أن هذا الاستثمار من قبل فاميلي باسكيت يؤكد على أن الاستثمار في الاردن مثمر بفضل ما يقدم من حوافز لهذه الاستثمارات والأردن والحمد لله بخير ومشجع للاستثمار في كافة المجالات وهذا السوق في عبدون مول في مكانه المناسب لخدمة مناطق تحتاج إلى أسواق تقدم منتجات بجودة عالية وهذا ما تميزت به أسواق فاميلي باسكيت في جميع فروعها. وهنأ ناصر الدين الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بعيد الاستقلال وافتتاح هذا السوق في عبدون مول تزامن مع هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب كل الاردنيين.
بدوره أكد رائد ناصر الدين مدير ومالك أسواق فاميلي باسكيت أن السوق الأردني واعدة في مجال الاستثمار وهذا ما دفعنا لفتح هذا الفرع الخامس من أسواق فاميلي باسكيت في عبدون مول لقلة أماكن التسوق ونحن كلنا ثقة بقوة الاقتصاد الأردني وجدوى الاستثمار في الاردن وقال إن ميزه هذا الاسواق من حيث الدقة العاليه في التصميم واختيار المواقع المهمة في عمان لفتح فروعها وياتي توزيع مولات فاميلي باسكيت لتغطية تجمعات المواطنين في عمان وتقديم منتجات بأسعار وجودة منافسة لان المواطن هو موضع اهتمام ادارة فاميلي باسكيت دائما وابدا كذلك نحن نساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية .
وأضاف رائد ناصر الدين أن اسوق فاميلي باسكت تقدم خدمات وفق أعلى وافضل المعايير العالمية من ناحية العرض وعمليات البيع والتسهيل والتيسير على زبائنها باشراف كوادر مؤهلة ومدربة لخدمة الزبون وعلى مدار الساعة مع اجراءات السلامة العامة وفق اعلى المستويات.
وهنا رائد ناصر الدين جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال وقال لقد جاء هذا الافتتاح مع هذه المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الأردن يسير بخطى ثابتة في إستقطاب الاستثمارات مع دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.
مدير مشروع عبدون مول علام السيد قال نحن استثمرنا في هذا المول في عبدون لايماننا بجدوى هذا الاستثمار وأهميته وسيكون بالإضافة إلى فرع فاميلي باسكيت هناك محلات تجارية ضمن طوابقه الثلاث وهذا يخدم مناطق بحاجة إلى سوق تجاري يقدم خدمات بجودة عالية لان المواطن الأردني وزوار الاردن والمقيمين فيه يستحقون دائما الأفضل.
المدير الإداري لأسواق فاميلي باسكيت محمد سلامة الكعابنه قال يأتي هذا السوق في قلب عبدون لحاجة هذه المنطقة لأسواق تقدم منتجات بجودة عالية ومنتجات متميزة لا توجد الا في أسواق فاميلي باسكيت.
واضاف الكعابنه ان عبدون مول يضم فرع لأسواق فاميلي باسكيت بالإضافة إلى معارض بمساحات كبيرة متاحة للاستثمار كمطاعم ومحلات تجارية للماركات العالمية. وقال الكعابنه انه تم افتتاح فرع لأسواق فاميلي باسكيت في خلدا بالإضافة إلى اسواقنا في عبدون والصويفية ودابوق وتاج مول ونوجه دعوة للمهتمين بالاستثمار في عبدون مول للاستفادة من موقعه المميز.
وأكد متسوقون في فرع عبدون مول ان منتجات أسواق فاميلي باسكيت تتميز بالجودة العالية وكذلك مواقع الأسواق المميزة وهذا السوق في عبدون جاء في الوقت المناسب كما أن هناك منتجات تستورد خصيصا لهذه الأسواق من أوروبا وامريكا وهي منتجات عالية الجودة.