الدعجة: تهريب ممنهج تقوده الميليشيات على الحدود الشمالية

وطنا اليوم_قال آمر كلية القيادة والأركان الملكية العميد توفيق الدعجة، إن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأردنية هي الدفاع عن أرض وسماء المملكة.

وأضاف العميد الدعجة، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، أن القوات المسلحة ركيزة أساسية من ركائز الدولة الأردنية.

وأوضح أن الأردن يعيش في إقليم مضطرب، الأمر الذي كان له إفرازات انعكست على الأردن من مختلف الجوانب.

وبين أن حرس الحدود يقوم بمهامه باحترافية عالية لحماية حدود المملكة من عمليات التسلل والتهريب خاصة على الواجهة الشمالية. وأشار الدعجة إلى أن حماية الحدود الشمالية يواجه تحديات عديدة بينها؛ طول الحدود مع سوريا والتضاريس المختلفة الصعبة وأجواء الطقس التي يحاول المهربون استغلالها على الحدود.

ولفت إلى أن المهربين أصبحوا ينتهجوا استراتيجية جديدة في محاولات التسلل إلى أراضي المملكة، خاصة من ناحية التسلح.

واعتبر الدعجة، أن القوات المسلحة تعيش في حرب مخدرات على الحدود الشمالية، وذلك لضمان حماية المملكة من عمليات التسلل والتهريب. وأضاف أن عمليات التهريب ممنهجة، وهنالك أذرع للمهربين تقودها الميليشيات المسلحة داخل العمق السوري.

