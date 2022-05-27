انشيلوتي قبل مواجهة ليفربول : نشعر بالهدوء و الوصول إلى النهائي كان مهما للغاية

وطنا اليوم _ تحدث كارلو أنشليوتي، مدرب ريال مدريد، عن المواجهة المرتقبة ضد ليفربول، غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب فرنسا في باريس.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عنه: “أعتقد أن لدينا نفس حافز نهائي لشبونة (2014)، لكن التوتر قبل المباراة أقل هذه المرة.. ربما يأتي التوتر لاحقا، وحينها سيكون لا بأس في ذلك”.

وأضاف: “نشعر بأن الأمر طبيعي. الوصول إلى هذا النهائي كان مهما للغاية بالنسبة للنادي. حظينا بموسم جيد للغاية، ونشعر بالهدوء”.

وتابع: “اللاعبون يعرفون كيفية التعامل مع تلك النوعية من المباريات جيدا، وبإمكان اللاعبين المخضرمين مساعدة الشباب. أنا سعيد بالتواجد هنا للتحضير لهذا اللقاء”.

واستعاد أنشيلوتي النهائيات السابقة التي خاضها في البطولة: “أتذكر جميع النهائيات، ومن الصعب تصديق أن أفضل مباراة لعبنا خلالها (ميلان وليفربول في 2005)، هي الوحيدة التي خسرتها”.

وواصل: “بالطبع لن أخبر اللاعبين أن يقدموا مستوى سيئا كي يحظوا بفرصة أفضل، لكن أي شيء من الوارد حدوثه. عندما تلعب جيدا تحظى بفرصة أفضل للفوز، لكن لا يمكنك التحكم في كل شيء في كرة القدم”.

وأتم: “عانينا من الإصابات في نهائي 2014 ونجحنا في الفوز، ومن الجيد أننا لا نعاني من أي مشاكل هذه المرة، وبالنسبة لليفربول فهناك لاعبون مصابون وفي حال شاركوا في اللقاء، فهذا يعني تعافيهم، فلا يمكن خوض تلك المباراة إذا كنت مصابا”.