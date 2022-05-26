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اكثر من 50 الف يشاركون في مهرجان الاستقلال في أربد

26 مايو 2022
اكثر من 50 الف يشاركون في مهرجان الاستقلال في أربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تابع اكثر من 50 الف شخص فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الاستقلال في اربد المقام في مدينة الحسن الرياضية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة.

وتفاعل الجمهور الكبير الذي احتشد بموقع الاحتفال والذي يشهد ازدياد مستمر للحضور وذلك للمشاركة مع الفقرات المتنوعة التي تضمنتها فعاليات وانشطة اليوم الخميس التي تابعها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريون ومدراء الدوائر الرسمية ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وعدد من رؤساء و اعضاء البلدي واللامركزية .

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