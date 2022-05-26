اكثر من 50 الف يشاركون في مهرجان الاستقلال في أربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تابع اكثر من 50 الف شخص فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الاستقلال في اربد المقام في مدينة الحسن الرياضية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة.



وتفاعل الجمهور الكبير الذي احتشد بموقع الاحتفال والذي يشهد ازدياد مستمر للحضور وذلك للمشاركة مع الفقرات المتنوعة التي تضمنتها فعاليات وانشطة اليوم الخميس التي تابعها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريون ومدراء الدوائر الرسمية ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وعدد من رؤساء و اعضاء البلدي واللامركزية .