الأسواق الحرة الأردنيه تنعى والد الملكة رانيا

وطنا اليوم:تنعى شركة الأسواق الحرة الأردنية ممثلة برئيس مجلس إدارتها و رئيسها التنفيذي و كافة العاملين فيها الطبيب الدكتور فيصل الياسين والد الملكة رانيا العبدلله ، داعينَ المولى عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.