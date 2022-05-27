زريقات: 30 ألف مركبة تدخل مدينة الحسين الطبية يومياَ

وطنا اليوم:قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات، الجمعة، إن نسبة المستفيدين من الخدمات الطبية من المواطنين الأردنيين تبلغ 38 في المئة.

وأضاف العميد زريقات الجمعة، أن فرق الخدمات الطبية تقدم الإسناد للواجهات العسكرية وتقوم بواجبها عبر تقديم الرعاية الطبية.

وأوضح أن ما يقارب 30 ألف مركبة تدخل مدينة الحسين الطبية يوميا، كما أن عدد الزيارات لعيادات الاختصاص بلغ 3.5 مليون زيارة، مبينا أن عدد الحالات المرضية التي أدخلت لمستشفيات الخدمات الطبية العام الماضي 2021 فقط، تجاوز 200 ألف حالة والعمليات الجراحية التي أجريت تجاوز 100 ألف عملية.