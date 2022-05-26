الحاج توفيق: الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا

وطنا اليوم:يبدو ان الدول بدأت بمنع تصدير منتجاتها، اذ منعت الجمارك الكويتية، تصدير الدجاج المجمد والأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بأنواعها كافة والزيوت النباتية عبر المنافذ الحدودية البرية، بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة.

وماليزيا تعلق ايضا صادرات الدجاج في ظل ارتفاع أسعارها وقلة المعروض.

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اوضح حول استفسار عن الاستيراد من تلك الدول وخاصة الدجاج ان الاردن لا يستورد من ماليزيا .

وأكد الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا واوكرانيا ولكنه متوقف الان من اوكرانيا.