عشيرة اليعاقبة تُبارك للدّكتورة حنان عيسى ملكاوي لحصولها على وسام الملك عبدالله الثّاني بن الحسين للتّميز من الدرجة الثّانية

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_تتقدم عشيرة الملكاوي عنهم “عشيرة اليعاقبة ” بأسمى ايات التهاني والتبريكات إلى

الدكتورة البروفيسورة حنان ملكاوي .

لحصولها على وسام الملك عبدالله ابن الحسين من الدرجة الثانية تقديرا لدورها الكبير وإسهاماتها في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في الطب والبيئة والزراعة والغذاء والصناعة، ولها ما يزيد عن 70 بحثا منشورا في مجلات عالمية، وعدد من براءات الاختراع.

سائلين المولى جل وعلا ان يحفظها بعين رعايته ويسدد خطاها على دروب الخير والعطاء متمنين له دوام التقدم والتميز والنجاح لما فيه خير الاردن واهله في ظل الرايه الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم.

الف مبروك ….