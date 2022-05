توم كروز يثير رعب مقدم برامج شهير ويقود به طائرة مقاتلة

وطنا اليوم:أثارت رحلة محفوفة بالمخاطر رعب البريطاني جيمس كوردن، المشهور بتقديم برنامج The Late Late Show في الولايات المتحدة، حينما اصطحبه النجم الأمريكي الشهير توم كروز على متن طائرةٍ عمرها 75 عاماً، حسب صحيفة Metro البريطانية.

ولم يدخر جيمس كوردن أي شتائم في جعبته بوجه توم كروز خلال الرحلة الوعرة على متن تلك الطائرةٍ، فضلاً عن طائرة أخرى مقاتلة. إذ يُعرف الممثل الأسطوري كروز (59 عاماً)، بحبه لتأدية الحركات الخطيرة، ويقود غالبية الطائرات التي تظهر في فيلمه الجديد بنفسه.

وظهر كروز مع كوردن (43 عاماً)، في برنامج الأخير (The Late Late Show)، ليصطحبه إلى مدرسة تدريب Top Gun الشهيرة، والحماسية في الوقت ذاته.

عرض كروز الطائرة القديمة أمام كوردن، ثم قال له: “سأحلّق بك على متنها”، فشكك كوردن في كلامه قائلاً: “لكنك لست طياراً، أنت مجرد ممثل”.

وحين أخبره كروز بأنه يستطيع قيادة الطائرات، قال كوردن: “لقد جسَّدت من قبلُ شخصية محامٍ رائع في فيلم A Few Good Men، لكنني لن أختارك لتمثيلي في المحكمة مع كامل احترامي، هل اتفقنا؟”.

وأردف كوردن قائلاً: “سأصعد على متن طائرةٍ عمرها 75 عاماً ويقودها شخصٌ ليس طياراً في الأصل (يقصد كروز)”.

لكن كوردن كان في أيدٍ أمينة، لأن كروز يمتلك رخصة طيران منذ نحو 30 عاماً، وفي النهاية لم يكن خيار أمام مقدم البرامج الشهير سوى الإذعان لرغبة كروز والصعود إلى الطائرة على مضضٍ.

لكن التحدي التالي كان طائرةً مقاتلة أشار إليها كروز، ليصعدا إلى متنها في رحلتهما التالية.

في ذلك الوقت لم يتورع كروز عن إظهار حيله وحركاته البهلوانية بمجرد تحليقهما في السماء، ليبدأ الراكب بجواره في الصراخ قائلاً: “يا إلهي، اخرس! يا إلهي، يا لك من وغد!”.

ثم طرح كوردن الاقتراح التالي: “توم، لديّ فكرة، ما رأيك لو حلَّقنا في خطٍّ مستقيم لبعض الوقت؟ أو ربما يمكننا العودة إلى الأرض”.

فأجابه كروز قائلاً: “سنطير في خطٍّ مستقيم، استرخ وهوّن عليك قليلاً”، ثم حلّق بالطائرة مقلوبةً رأساً على عقب”.

وصرخ كوردن قائلاً: “يا إلهي، يا له من جحيم! ليس هذا ما قصدته بخطٍ مستقيم. توم، قد أفقد الوعي خلال دقيقة”.

على الرغم من اللحظات المرعبة التي عاشها كوردن، فإنه قال بعد عودته إلى الأرض بسلام مخاطباً كروز: “أحبك وأكرهك في الوقت ذاته يا توم. لقد كانت تجربةً فظيعة”.

يُذكر أن آخر ظهور لكروز في البرنامج ذاته كان عام 2018، حين أجبر كوردن على القفز بالمظلات، لكن كروز زاد الرهانات هذه المرة بالجلوس في مقعد الطيار