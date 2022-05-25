ضيف الله ابو عاقولة يهنئ جلالة الملك بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:رفع نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ، لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ،أسمى وأصدق آيات الفخر وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين ،حيث أكد على الأنجازات الكبيرة والتي تحققت في عهد جلالته ، والتي رسمت صورة مشرفة للأردن على خريطة العالم ،مستذكرين تضحيات الهاشميين الأبرار حملة رسالة الثورة العربية الكبرى الخالدة ، وقد أعرب عن جّل التقدير والأعتزاز بدور جلالة الملك الرائد في التطوير والأصلاح ، وفق رؤية سديدة صاغت منهاجاً للمملكة الاردنية الهاشمية ، الدولة المدنية ” دولة المؤسسات والقانون “التي ستظل شامخة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.