الدكتورة أمل الشعراء تكتب: الاستقلال في عيون الأردنيين عهدٌ لا ينكسر

الدكتورة أمل الشعراء

جامعة الزيتونة الأردنية

في الخامس والعشرين من أيار، لا نحتفل بتاريخٍ مضى، بل نستحضر لحظةً ولد فيها الأردن حرّاً، ورفع رأسه عالياً تحت رايةٍ هاشميةٍ لا تعرف الانحناء.

الاستقلال اسمُهُ الهاشميون

وما عرف الأردنيون طعم السيادة إلا حين التفّوا حول قيادتهم الهاشمية. فمنذ فجر التأسيس، كان الملك أباً وقائداً، والسيف الذي يحمي الأرض، والقلب الذي يحمل همّ الشعب.

الاستقلال عندنا يعني أن يقف ملكنا شامخاً في المحافل، لا يهادن في حقّ الأردن، ولا يساوم على كرامة شعبه. هو أن نسمع صوته في العالم فنقول باعتزاز: هذا ملكنا، وهذا صوت وطننا.

الاستقلال كرامةٌ لا تُشترى

في عيون الأردنيين، الاستقلال ليس ورقةً وُقّعت، بل دمٌ سُفك، وتعبٌ بُذل، وصمودٌ لا ينكسر.

هو أن ينام الطفل آمناً لأن على حدوده أسوداً لا تنام. هو أن يمشي المواطن مرفوع الرأس لأن جيشه لا يُقهر، ولأن ملكه لا يُذلّ.

الاستقلال عندنا أن نقول “لا” حين يريد العالم أن نقول “نعم”، وأن نقول “نعم” حين يكون فيها خير الوطن.

الاستقلال عهدٌ في الأعناق

لم ينتهِ الاستقلال يوم إعلانِه، بل بدأ يومها. بدأ مع كل معلمٍ يبني عقلاً، ومع كل جنديٍ يحمي ثغراً، ومع كل عاملٍ يشقّ صخر الأرض ليبني غداً.

والأردني اليوم يدرك أن الوفاء للملك والوطن يكون بالعمل لا بالكلام، بالبناء لا بالشعارات. فكل إنجازٍ نحققه هو لبنةٌ في صرح الاستقلال، وكل عرقٍ نذرفه هو وفاءٌ لدماء الشهداء.

الاستقلال وعدٌ لا يخلف

ونحن ننظر إلى المستقبل، نقف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، صفّاً واحداً لا يتزعزع. نقولها بصوتٍ واحد:

سنبقى أوفياء، سنبقى أوفياء، سنبقى أوفياء.

لن ينكسر الأردن، ولن تنحني رايته، ما دام فينا نبضٌ ودمٌ يجري في العروق، عاش الأردن حرّاً أبيّاً ، وعاش الملك المفدّى،

وعاش الشعب الأردنيّ العظيم.