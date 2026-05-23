ابتكارٌ تمريضيّ من مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُدُ المركزَ الأول على مستوى المملكة ضمن جائزة التميّز التمريضيّة والقبالة للعام ٢٠٢٦

وطنا اليوم – حصَدَ الممرض القانونيّ محمود الجعافرة من مكتب التعليم والتدريب والتطوير في مستشفى الجامعة الأردنيّة المركز الأول عن محور الإبداع المهنيّ والتكنولوجيّ ضمن جائزة التميّز التمريضيّ والقبالة للعام 2026، التي أطلقتها نقابة الممرضين والممرضات والمقابلات القانونيات، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، اليوم، برعاية صاحبة السمو الملكيّ الأميرة منى الحسين المعظمة، مندوبًا عنها مستشارتها الدكتورة رويدا المعايطة.

وجاءَ فوز الجعافرة عن مشروعه الرياديّ بعنوان: “المنظومة السحابيّة المدعومة بالذكاء الاصطناعيّ لإنشاء النماذج التدريبيّة وأتمتة ساعات التدريب المهنيّ (CPD)”؛ والذي يهدف إلى تقديم حلٍّ تقنيٍّ متكاملٍ قابلٍ للتطبيق في مختلف المؤسّسات والمراكز التدريبيّة، بما يُسهِمُ في الارتقاء بمهنة التمريض، وتعزيز العدالَةِ والشفافيّة، وتسهيلِ الإجراءات الإداريّة، انسجامًا معَ مسيرة التحول الرقميّ وتطبيق أعلى المعايير العالميّة.

وأكد الجعافرة، أنّ المشروع جاءَ انطلاقًا من الحاجة إلى تطوير آليّات التدريب المهنيّ المستمر وتبسيط إجراءاته، من خلال توظيف تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ والحوسبة السحابيّة؛ بما يضمَنُ كفاءةَ إدارة الساعات التدريبيّة وسهولة متابعة النماذج التدريبيّةِ واعتمادِها، مُشيرًا إلى أنّ المنظومة تسعى إلى دعم الكوادر التمريضيّة والمؤسّسات الصحيّة والتعليميّة بأدواتٍ رقميّةٍ حديثة تُسهِمُ في تحسين جودَة التدريب وتعزيز الكفاءة المهنيّة.

من جانبه، هنّأ المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، الممرض الجعافرة بهذا الإنجاز، مؤكّدًا أنّ التمريض يُشكّلُ ركيزةً أساسيّةً في المنظومة الصحيّة وشريكًا محوريًّا في تطويرِ جودَة الرعاية الصحيّة والتعليم والتدريب، مضيفًا أنّ هذا الفوز يعكِسُ المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه الكوادر التمريضيّة في المستشفى، وحرصها على تبنّي الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المهنة والارتقاء بالخدَمات المقدمة للمرضى.

بدورها، أشارت مساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الأستاذ الدكتورة رندة فرح، إلى حرص المستشفى على دعم الكفاءات التمريضيّة وتمكينها من تطوير مشاريعَ نوعيّة تُواكِبُ أحدَثَ التطورات التكنولوجيّة في القطاع الصحيّ، مشيرةً إلى أنّ مكتب التعليم والتدريب والتطوير وفّر البيئة الداعمة للممرض الجعافرة خلالَ مراحلَ تطوير مشروعه، بما يعكِسُ نهجَ المستشفى في تشجيع الإبداع والابتكار وتعزيز ثقافة التطوير المهنيّ المستمر.

وحضَر الحفل مدير دائرة التمريض سليمان الربابعة وعدد من كوادر المستشفى التمريضيّة، الذينَ عبّروا عن اعتزازهم بهذا الإنجاز الذي يعكِسُ تميّز الكوادر التمريضيّة في المستشفى وقدرتها على الابتكار والتطوير.