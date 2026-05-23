سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم _

قال مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، إن العقبة تشهد مؤشرات سياحية إيجابية مع توقعات بارتفاع متوسط نسب الإشغال الفندقي إلى 80 بالمئة من 25 إلى 30 الشهر الحالي، ما يعكس مكانة المدينة كوجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح النابلسي، في بيان اليوم السبت، إن التوقعات تشير إلى وصول متوسط نسب إشغال فنادق الخمس نجوم خلال هذه الفترة إلى 85 بالمئة، والأربع نجوم 79بالمئة، والثلاث نجوم 76 بالمئة.

وأضاف أن متوسط نسب الإشغال الفندقي مرشحة للارتفاع خلال عطلة عيد الأضحى لتصل إلى نحو 95 بالمئة، ما يعكس الإقبال السياحي الكبير على العقبة وما تتمتع به من مقومات جعلتها وجهة مفضلة للزوار والعائلات خلال المواسم والعطل الرسمية.

وأشار النابلسي إلى أن ارتفاع نسب الإشغال سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة و دعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مؤكدا أن السلطة تواصل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تنفيذ خططها لتعزيز جاهزية المرافق السياحية والخدمية ورفع مستوى الخدمات بما يضمن توفير تجربة سياحية متكاملة وآمنة للزوار خلال الموسم السياحي وعطلتي عيد الاستقلال و عيد الأضحى المبارك


