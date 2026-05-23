الأمير علي يتابع تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

تابع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم اليوم السبت، تدريب المنتخب الوطني الذي أقيم على ملعب مركز إعداد النشامى في مدينة الحسين للشباب.

والتقى سموه المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي واللاعبين، مجددا ثقته بقدرة منتخب النشامى على تحقيق نتائج جيدة في مشاركته التاريخية المقبلة في كأس العالم الذي ينطلق في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، اعتبارا من 11 الشهر المقبل.

وساهمت زيارة سمو الأمير للتدريب، في رفع معنويات اللاعبين الذين عقدوا العزم على تقديم أفضل العروض في المونديال.

ويجري منتخب النشامى تدريباته في معسكر داخلي بالعاصمة حتى الخميس، قبل المغادرة إلى سويسرا للعب مباراة ودية مع المنتخب السويسري، وثم التوجه للولايات المتحدة الأميركية للعب مباراة ودية أمام كولومبيا يوم 7 الشهر المقبل، قبل الدخول في أجواء المونديال.

ويلعب المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة العاشرة في المونديال إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين.


