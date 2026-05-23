بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

ما هي المعادلة الذهبية الخمسية للملاءة المالية للضمان؟

20 دقيقة ago
ما هي المعادلة الذهبية الخمسية للملاءة المالية للضمان؟

الخبير موسى الصبيحي

​من أجل الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، نحتاج ببساطة متناهية إلى ضبط خمسة معدّلات مهمة تمثل حجر الرحى لتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة.

​باختصار شديد جداً، يحتاج الضمان إلى هندسة هذه المؤشرات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية:

​أولاً: رفع معدّل الشمول:

من خلال ​توسيع مظلة الضمان لتشمل كافة القوى العاملة في المجتمع، والحد من التهرب التأميني. فكلما زاد عدد المشتركين، اتسعت القاعدة العامة الممولة لإيرادات النظام التأميني للضمان.

​ثانياً: رفع معدّل الأجور:

ومن ​المعروف أن تحسين معدلات الأجور وضمان تسجيل المؤمّن عليهم على أساس أجورهم الحقيقية الإجمالية، وتصويب المنخفض منها ينعكس طردياً على حجم الاشتراكات المتدفقة إلى المركز المالي للضمان.

​ثالثاً: رفع معدّل العائد على الاستثمار:

​ وذلك بالسعي الحثيث لتعظيم الأرباح المحققة من استثمار أموال الضمان وتوجيهها نحو محافظ استثمارية آمنة وذات جدوى اقتصادية عالية، لتشكل رديفاً قوياً للاشتراكات.

​رابعاً: رفع معدّل المشاركة الاقتصادية للمرأة:

من خلال العمل على ​دمج المرأة في سوق العمل بشكل أوسع بما يرفع من نسبة المساهمين النشطين في النظام التأميني، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني ككل.

​خامساً: خفض معدّل التقاعدات المبكرة:

من خلال ​الحد من الاستنزاف المبكر لأموال الضمان. فالتقاعد المبكر يحرم المركز المالي للضمان من اشتراكات حيوية ويحمّله أعباء رواتب تقاعدية لسنوات طويلة قبل أوانها.

​وبالمختصر المفيد، فإن استدامة الضمان واستقراره المالي يكمن في معادلة واضحة: زيادة المدخلات (رفع معدلات الشمول والأجور وعوائد الاستثمار، ومشاركة المرأة)، يضاف لها ضبط المخرجات التقاعدية ولا سيما المبكرة منها (خفض معدل التقاعد المبكر). وهي مسؤولية وطنية مشتركة لحماية أمننا الاجتماعي، وضمان استدامة نظامنا التأميني العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الجيولوجي خالد الشوابكة يكتب: في ذكرى عيد الاستقلال

23:01

الاستقلال … حكاية وطن لا ينحني

22:54

النائب الأول لرئيس مجلس النواب : القتل والعدوان الاسرائيلي في الضفة وغزة تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية

22:47

سُلالةُ المَجْدِ وعُقَدُ النُّفوس: كَيفَ يَرسِمُ الأَمِيرُ الحُسَينُ خُطى التَّواضُعِ ويَهزِمُ أَسوارَ الاستِعلاء؟

22:03

الأمير علي يتابع تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

21:59

عطية: زيارة ولي العهد لمركز تعليم تقني بألمانيا تجسد الرؤية الأردنية لبناء الإنسان

21:57

سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق

20:37

ابتكارٌ تمريضيّ من مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُدُ المركزَ الأول على مستوى المملكة ضمن جائزة التميّز التمريضيّة والقبالة للعام ٢٠٢٦

20:29

من النفايات إلى الثروات: أزمة إدارة النفايات في الأردن وحلول مبتكرة

20:23

شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب

19:45

وزير الأوقاف يتفقّد أوضاع حجاج عرب 48 ويؤكد استمرار تقديم أفضل الخدمات لهم

19:42

الأمن العام : حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في إربد أمس خلاف لحظي

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026