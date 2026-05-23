نقابة الممرضين تعلن الفائزين بجائزة التميز التمريضي والقبالة 2026

الأميرة منى الحسين: دور الكوادر التمريضية يتجاوز الرعاية السريرية ويشمل التعليم والابتكار

المعايطة: الكفاءات التمريضية الأردنية أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي

الروابدة: النقابة ماضية في دعم مسيرة التطوير المهني والبحث العلمي والابتكار

وطنا اليوم – أعلنت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات أسماء الفائزين بجائزة التميز التمريضي والقبالة لعام 2026 “Nursing Stars 2026”، خلال حفل أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، راعية التمريض والقبالة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك ضمن احتفالات النقابة باليوم العالمي للتمريض ويوم القبالة العالمي.

نقلت مندوبة سمو الأميرة منى الحسين، مستشارتها الدكتورة رويدا المعايطة، رسالة سموها التي حملت إشادة واسعة بالدور الإنساني والوطني الذي يؤديه الممرضون والممرضات والقابلات في الأردن والمنطقة والعالم، مؤكدة أن هذه المهن “تقف في قلب الإنسانية والصمود والأمل”، خاصة في ظل التحديات الصحية والأزمات التي تواجه العالم.

وأكدت سموها أن الممرضين والممرضات والقابلات لا يقتصر دورهم على تقديم الرعاية الصحية فحسب، بل يشكلون “حماة للكرامة الإنسانية ودعاة للعدالة وركائز للاستقرار المجتمعي”، مشيرة إلى أنهم يمثلون الأساس الحقيقي لبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة وقادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وقالت سموها إن خبرات الكوادر التمريضية وقيادتها تسهم في حماية صحة المجتمعات وتعزيز قوتها، وإعادة بناء الثقة في أوقات الشك وعدم اليقين، لافتة إلى أن دورهم يتجاوز الرعاية السريرية ليشمل التعليم والابتكار وصناعة السياسات الصحية ودعم التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

كما أكدت أن تمكين مهنتي التمريض والقبالة ليس مجرد أولوية صحية، بل استثمار استراتيجي في الإنسانية والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لتطوير مهنة التمريض المتقدم وتأطيرها قانونياً بما يتيح للممرضين والقابلات العمل بكامل نطاق تعليمهم وخبراتهم، الأمر الذي يسهم في توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية ومعالجة النقص في الكوادر الصحية.

واكدت سموها التزامها المستمر بدعم مهنتي التمريض والقبالة وتمكينهما على مختلف المستويات، كما ثمّنت جهود نقابة الممرضين والمجلس التمريضي الأردني والمؤسسات الصحية والأكاديمية في تطوير القطاع.

ومن جانبها قالت الدكتورة رويدا المعايطة إن سمو الأميرة منى الحسين تُعد من الشخصيات الريادية التي تركت أثراً عالمياً في دعم قطاع التمريض والقبالة، مشيرة إلى أن الكفاءات التمريضية الأردنية أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل ما يتمتع به القطاع من كفاءة علمية ومهنية عالية.

وأضافت المعايطة أن الممرضين والممرضات الأردنيين أثبتوا حضورهم وتميزهم في مختلف المؤسسات الصحية داخل المملكة وخارجها، وأسهموا في تعزيز سمعة الأردن الطبية والتعليمية، مؤكدة أن الجامعات والمستشفيات الأردنية تواصل تخريج كوادر قادرة على المنافسة عالمياً. كما شددت على أن التمريض ليس كلفة على المؤسسات الصحية، بل استثمار حقيقي في صحة الإنسان وجودة الحياة والتنمية الاقتصادية، لما يقدمه العاملون في المهنة من إسهامات كبيرة في دعم المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني وتعزيز رأس المال البشري.

وأكدت المعايطة أن ما يشهده قطاع التمريض والقبالة من تطور وتميز في الأردن يعكس حجم الجهود المبذولة من المؤسسات الصحية والتعليمية والنقابية، مشيرة إلى أن قصص النجاح التي يقدمها الممرضون الأردنيون في الداخل والخارج أصبحت مصدر فخر واعتزاز، وأن التميز في البحث العلمي والإبداع والممارسات المهنية المتقدمة بات سمة واضحة للقطاع التمريضي الأردني.

بدوره، قال نقيب الممرضين محمد الروابدة إن رعاية سمو الأميرة منى الحسين للجائزة تمثل امتداداً لنهجها التاريخي في دعم خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، مشيراً إلى أن تمكين التمريض والقبالة يعني بصورة مباشرة إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأكد الروابدة أن الاحتفال يتزامن مع مناسبات وطنية عزيزة، وفي مقدمتها عيد استقلال المملكة، ما يعكس ارتباط المهن الصحية برسالة الوطن الإنسانية والتنموية، مشيراً إلى أن الممرضين والممرضات والقابلات يشكلون ركناً أساسياً في المنظومة الصحية الوطنية، وأن الاستثمار في التعليم المستمر والتشريعات الداعمة وبيئة العمل الآمنة ينعكس بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على قصص النجاح والتميز والإبداع في القطاع التمريضي، وتكرم أصحاب المبادرات النوعية والإنجازات المهنية والبحثية، مؤكداً أن الفائزين يمثلون نموذجاً مشرفاً للمهنة وقدوة للأجيال القادمة، فيما يستحق جميع العاملين في الميدان الصحي التقدير لما يقدمونه من جهود إنسانية ومهنية في مختلف مواقع العمل.

وأشار الروابدة إلى أن النقابة ماضية في دعم مسيرة التطوير المهني والبحث العلمي والابتكار في قطاع التمريض والقبالة، وتعزيز حضور الممرضين والقابلات في مواقع صنع القرار الصحي، بما ينسجم مع التطورات العالمية في القطاع الصحي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي متميز في التعليم والرعاية الصحية.

وقالت عضو لجنة التحكيم الممرضة ثائرة ماضي، مديرة الاعتماد في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، إن المشاريع والمشاركات المقدمة عكست مستوى متقدماً من الجودة والاحترافية، واتبعت معايير واضحة اتسمت بالنزاهة والموضوعية والشفافية في التقييم، مؤكدة أن أدوات التحكيم وآليات إخفاء الأسماء وضعت وفق أسس دقيقة وعادلة.

وأضافت أن المشاريع المشاركة، خاصة في مجالات تحسين الجودة والإبداع، كانت على مستوى عالٍ من التميز، وتضاهي مبادرات عالمية، مشيرة إلى أن ما اطلعت عليه من أعمال يدعو للفخر ويؤكد أن مهنة التمريض في الأردن تشهد تطوراً لافتاً وتميزاً حقيقياً في مختلف المجالات المهنية والعلمية والابتكارية.

وشهدت الجائزة مشاركة 110 مشاريع تنافست ضمن خمسة محاور رئيسية شملت البحث العلمي، وتحسين الجودة في المستشفيات، والرعاية الصحية الأولية، والقبالة القانونية، والإبداع المهني والتكنولوجي، فيما شارك 55 محكماً في تقييم المشاركات واختيار المشاريع الفائزة.

وتخلل الحفل، الذي أدارته عضو مجلس النقابة أماني رمان، عزف لفرقة موسيقات القوات المسلحة احتفالا بعيد الاستقلال، وعرض فيلم تعريفي عن النقابة والجائزة، إلى جانب عرض قصص نجاح لممرضين وممرضات خلال أداء عملهم، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

حيث فاز في محور مشاريع الابداع بالمركز الأول محمود الجعافرة من مستشفى الجامعة الاردنية، والمركز الثاني شادي الهنداوي من المستشفى التخصصي، وبالمركز الثالث اسيل بطرس اصلان من مديريو صحة محافظة الزرقاء.

وفي محور مشاريع مركز صحي فاز بالمركز الأول ايمان ابوبكر من مركز صحي الكمشة، وبالمركز الثاني هبة الذنيبات من وزارة الصحة، وبالمركز الثالث دعاء الجلاد من مركز الكرامة الأولي بالعقبة.

وفي محور مشاريع القبالة فاز بالمركز الأول عادلة الخلايلة من المستشفى التخصصي، وبالمركز الثاني رقية المراهقة من المستشفى التخصصي.

وفي محور مشروع تحسين مستشفى فاز بالمركز الأول تسنيم العموش من المستشفى التخصصي، وبالمركز الثاني رانيا شديد من المستشفى التخصصي، وفاز بالمركز الثالث مكرر فادي المحمود من مستشفى الملك المؤسس وخليل عبدالهادي من مركز الحسين للسرطان.

وفي محور البحث العلمي فاز بالمركز الأول نادين اسميك من مستشفى البشير، وبالمركز الثاني خديجة بنات من مركز الحسين للسرطان، وبالمركز الثالث مكرر، خلود الحسبان من الخدمات الطبية الملكية وأحمد الحروب من مركز الحسين للسرطان.