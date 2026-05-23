سُلالةُ المَجْدِ وعُقَدُ النُّفوس: كَيفَ يَرسِمُ الأَمِيرُ الحُسَينُ خُطى التَّواضُعِ ويَهزِمُ أَسوارَ الاستِعلاء؟

وطنا اليوم _

خليل قطيشات

​بين من يصنعُ الكرسي قيمتَه، ومن يمنحُ الكرسيَّ مهابتَه، بَونٌ شاسع تلخّصه تفاصيل الحياة اليومية حين تضعنا في مواجهة نماذج اعتلت مناصب صغيرة، فظنّت أنها حازت ملكاً لا يبلى. ترى هؤلاء يحيطون أنفسهم بأسوار من الغرور المفتعل، ويتدثرون بكبرياء واهٍ يقطع صلتهم بالناس، وكأنهم يعوضون بصلفهم ضآلة حجمهم الإنساني، في مشهد يثير الشفقة قبل الاستياء. هؤلاء غاب عنهم أن السلطة الحقيقية ليست جدراناً عازلة، بل هي جسور ممدودة، وأن التعالي لا يورث صاحبه إلا العزلة وسقوط الأثر بمجرد زوال اللقب العابر.

​وعلى الضفة الأخرى، حيث يتلاقى التاريخ العريق مع الشرعية الأصيلة، تتجلى المدرسة الهاشمية كأرقى نموذج إنساني يبرهن على أن المجد لا يتناقض مع البساطة، بل يكتمل بها. فالهاشميون، أصحاب الهيبة الضاربة في عمق التاريخ والنسب الشريف، يثبتون مع كل إشراقة يوم أن القرب من الناس هو أسمى درجات الرفعة. إنهم لا يحتاجون إلى التكلف لصناعة هيبتهم، لأنها تنبع من وجدان الشعوب ومحبتهم؛ لذا تجدهم يزدادون تواضعاً كلما ازدادوا رفعة، وينزلون إلى مراتب القلوب بلا حواجز أو بروتوكولات معقدة، ليقدموا للبشرية درساً بليغاً في أن العظمة الحقيقية هي تلك التي تنحني لتلامس هموم البسطاء وتجبر خواطرهم.

​وفي تفاصيل هذا المشهد القيادي الرفيع، يبرز صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كأجمل تجسيد لشخصية القائد الشاب الذي يجمع بين أصالة المورث وعفوية الحاضر. فالأمير الذي يحمل في عينيه طموح وطن وفي قلبه محبة شعبه، يمثل الأنموذج الأقوى للأخلاق الرفيعة التي تتجاوز الشكليات. نراه في الميدان ببدلته العسكرية أخاً يعانق رفاق السلاح، وفي بيوت الأردنيين جليساً متواضعاً يصغي بقلب مفتوح، وفي محافل الشباب محفزاً يكسر الحواجز بابتسامته الصادقة وثقته العالية. هذا الحضور الهاشمي الآسر لسمو ولي العهد يبعث رسالة صامتة ومزلزلة في آن معاً؛ رسالة مفادها أن الكبار حقاً هم من يتسع كبرياؤهم لاحتواء الجميع، وأن التواضع ليس ضعفاً بل هو قمة القوة والتمكين، ليبقى هذا النهج منارةً تُعلّم أصحاب المناصب العابرة أن القلوب لا تُفتح بالاستعلاء، بل تُملك بنبل الأخلاق وطهارة النفس.