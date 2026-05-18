500 دينار رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف و100 للهواة

وطنا اليوم:كشفت مديرة مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الأعلام آرزو شمس الدين، أن الأفراد الذين يخضعون لنظام ترخيص صانعي المحتوى يجب أن ينطبق عليهم معيارين أساسيين، هما: أن يكون ممارسًا لهذا النشاط بشكل مستمر ومنتظم، وأن يحقق عائدا ماديا منه، وبذلك يكون محترفا ويخضع لترخيص هذه الفئة.

أما من لا ينطبق عليه هذان المعياران، فيصنف كصانع محتوى غير محترف، ضمن فئة الهواة، ويمكنه اعتماد صفحته لدى الهيئة.

وقالت شمس الدين، إن النظام لا يشمل من يقومون بنشر آراءهم ومقالاتهم على صفحاتهم الشخصية، كالصحفيين الذين يعلقون على أحداث معينة على صفحاتهم في منصة فيسبوك، موضحة أن النظام معني بمن يقدم خدمات إعلان ودعاية لجهات تجارية ويحقق دخلا من هذا العمل.

في المقابل، بينت أن من يقومون بنشر محتوى “ريلز” بشكل دائم ومنتظم، حتى وإن لم يحققوا عائدا ماديا منه، يمكنهم اعتماد حساباتهم بالترخيص، نظرا لرؤية مستقبلية، لما في ذلك من تسهيل للأفراد في حال أرادوا الاعتماد على صناعة المحتوى كمهنة أساسية في المستقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم استحداث لجنة من قبل هيئة الإعلام، لتقوم بفحص طلبات التقديم للحصول على رخصة مزاولة مهنة صناعة المحتوى، من خلال قيام “المؤثر” بتقديم أوراق ووسائط رسمية تتعلق بطبيعة نشاطه والعائد المادي المتحقق منه، ليتم تحديد ما إن كان صانع المحتوى يصنف ضمن فئة المحترفين أم الهواة.

وأكدت على أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم المحتوى المقدم من هؤلاء الافراد، وأنه سيتم متابعة الأشخاص الحاصلين على هذا الترخيص للتأكد من التزامهم بالقوانين الرسمية كقانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى الحرص على خلو المحتوى من خطاب الكراهية وغيره من المحتوى الذي قد يعتبر “مخل” للآداب العامة.

وبينت أن هذا النظام يساهم في تحقيق مصلحة صناع المحتوى، لقيامه بتسهيل مهامهم، منوهة إلى وجود العديد من الأماكن والمناسبات التي يمنع فيها التصوير إلا لمن يمتلكون تصريحات، لذا سيقوم هذا النظام بتسهيل وصول الأفراد لمثل هذه الأماكن وتغطيتها إعلاميًا.

كما شددت على أن صانعي المحتوى الذين لا يتقدمون بطلبات الترخيص أو الاعتماد سيعرضون للمساءلة القانونية بعد أن يتم اعتماد هذا القرار من قبل الجهات القانونية المختصة.

ووفقًا لقرار هيئة الإعلام، تحدد رسوم الترخيص لصانع المحتوى المحترف بـ500 دينار لأول مرة و100 دينار عند التجديد السنوي. بينما تبلغ رسوم ترخيص صانع المحتوى غير المحترف “الهاوي”ب 100 دينار لأول مرة و20 دينارًا عند التجديد.