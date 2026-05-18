92.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح اليوم الاثنين، عند 92.4 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 88 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 106.1 و 81.9 دينار على التوالي.