المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في عجلون والشونة الجنوبية

59 دقيقة ago
وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يومي الأحد والاثنين حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الشونة الجنوبية/دير علا وعجلون/عرجان يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه.
​​​​وأسفرت عن ضبط بئر في الشونة الجنوبية دير علا محفور في أراضي الخزينة وإقامة 3 محطات تحلية ولوحات كهرباء، وفي عجلون/عرجان تم ضبط حفر بئر مخالف قطر 105 ملم وتم مداهمة الموقع وردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.


وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026