اعتداءات المستوطنين في الضفة تتصاعد.. تجريف وسرقة مواشي وحرق أشجار

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:واصل مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، اقتحام بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوساً تلمودية عند المدخل الشمالي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، وسط توتر متصاعد في المنطقة.
وفي بلدة الطيبة شرق رام الله، أقدم مستوطنون على قطع عدد من أشجار الزيتون، ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن مستوطنين اقتحموا كذلك تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق البلدة، وقاموا بمضايقة الأطفال وتخويفهم أثناء توجههم إلى المدرسة.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين، بدعم من جيش الاحتلال، تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة زيتون في عدة محافظات فلسطينية، بينها الخليل ورام الله ونابلس والقدس وبيت لحم.

إحراق حظيرة أغنام وفرن طابون جنوب الخليل
وفي جنوب الخليل، أحرق مستوطنون حظيرة أغنام وفرن طابون في منطقة واد الرخيم باستخدام زجاجات حارقة، ما أدى إلى إصابة صاحب المنزل بحروق.
وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطنين مسلحين، وتحت حماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن رياض يوسف شناران، وأضرموا النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون الخاص به.
وأضاف أن المواطن أصيب بحروق في يده أثناء محاولته إخماد النيران.

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم طفل في الخليل
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفل، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والاعتداء عليهم بالضرب.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

تجريف أراض واقتلاع زيتون شرق قلقيلية
وفي قلقيلية، شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية في بلدة عزون شرق المدينة، واقتلاع أشجار زيتون معمّرة قرب مستوطنة “معاليه شمرون”.
عمليات التجريف طالت مساحات تمتد بعرض يقارب 500 متر، وعلى طول يحيط بالمستوطنة المقامة على أراضي البلدة، وذلك دون سابق إنذار.


