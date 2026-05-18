مصدر باكستاني يكشف: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا إلى أميركا

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:مع تأكيد الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أميركا لا توال مستمرة عبر باكستان، كشف مصدر باكستاني أن بلاده أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلاً إلى الجانب الأميركي.
وأوضح المصدر اليوم الاثنين أن المقترح الإيراني المعدل أرسل ليل أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
كما أضاف قائلاً لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها “ليس لدينا الكثير من الوقت”.

“يواصلان تغيير شروطهما”
إلى ذلك، كشف أن البلدين “يواصلان تغيير شروطهما”.
بالتزامن، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي على أن مطالب طهران في المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج ورفع العقوبات الغربية.

“يتوقون للاتفاق”
في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق”.
كما اعتبر أن “طهران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود”، وفق تعبيره.
أتت تلك المواقف بعد يوم على زيارة وزير الداخلية الباكستاني غلأى طهران، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي قاد وفد بلاده إلى إسلام آباد في الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية مطلع أبريل الماضي.
ومنذ الجولة الأولى لم تعد أي لقاءات مباشرة بين الجانبين، إلا أن باكستان واصلت مساعيها من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، في مسار لا يبدو سهلاً، وسط فرض كل طرف شروط وشروط مضادة، ومن ثم تعديلها ضمن “الخطوط الحمراء” لكل طرف.
وبعد تحذيرات شديدة اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق وإلا “لن يبقى منها شيء”، أمس الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته.
وألمح في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إلى أن الضربات الأميركية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، وذلك بصورة أظهرت خريطة إيران، وضربات أميركية توجه إليها عبر كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب.
كما أعاد نشر صورة سابقة لغارات أميركية تدمر زوارق إيرانية في البحر، ومدمرات أميركية تستهدف طائرات إيران.
أتى ذلك، بعدما قال أمس إن “الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء”. وأضاف “الوقت ثمين!”.


