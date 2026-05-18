انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الرابع بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة

انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الرابع بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مهرجان العقبة الرياضي 2026 بنسخته الرابعة الذي ينظمه نادي مدينة العقبة للشباب بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

ويضم المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام متتالية 17 لعبة رياضية تمثل رياضات كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، الكرة الشاطئية، السباحة الحرة، الشطرنج، إلى جانب ألعاب الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه، الكيك بوكسينغ، المواي تاي، الجوجيتسو للإناث، التايكواندو، الملاكمة، الكونغ فو، والجودو، إضافة إلى سباقات الدراجات الهوائية والجري، وشد الحبل، وعدد من الأنشطة الترفيهية والبدنية المرافقة.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن خطة مدينة العقبة للشباب في تنفيذ الأنشطة الرياضية المتنوعة وتعزيز مكانة العقبة كحاضنة للفعاليات الرياضية المتميزة على مستوى المملكة.
كما يشكل المهرجان مساحة حيوية لتعزيز روح التعاون والانتماء بين الشباب، وفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها.

وكان نادي المدينة قد أنهى كافة التحضيرات الفنية واللوجستية الخاصة بالمهرجان، بهدف إخراج الحدث بصورة مميزة تليق بحجم المشاركة وأهمية الفعاليات الرياضية والشبابية التي تحتضنها مدينة العقبة.


