توقيف مسؤول مالي بمستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس

11 دقيقة ago
وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس.
وبيّنت التحقيقات أنه اختلس، عبر عدة سنوات، مبالغ مالية وصلت إلى حوالي مليون دينار.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذا الشخص إلى النيابة العامة في وقت سابق.


