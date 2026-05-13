النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

14 دقيقة ago
وطنا اليوم:استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح أمس الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله بناء على تصريحات منه تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول ما زعمه من تصريحات عن ممارسات فساد ارتكبها نوّاب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين.
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الاستماع إلى أقواله استمر لأكثر من ثلاث ساعات للتأكد مما زعمه والتي كان بإمكانه تزويد الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بها بحكم موقعه ومنصبه كنائب في البرلمان .
وأضاف المصدر قوله أن الهيئة أمهلته لهذا اليوم الأربعاء لتقديم الوثائق التي أشار إليها في حديثه وأنها بحوزته عن تلك الممارسات .


