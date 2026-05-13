صندوق الزكاة : صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام المنتفعة من الصندوق، على أن تودع في الحسابات البنكية للمستفيدين مع مساعداتهم النقدية الشهرية.

ووافق المجلس على ترميم 11 منزلا في مناطق متفرقة من المملكة، وذلك عقب استكمال الدراسات الفنية اللازمة.

كما أقر سداد الذمم المالية المستحقة عن 116 غارمة ممن استوفين الشروط والمعايير المعتمدة لدى الصندوق، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 80 ألفا و500 دينار.

وعرض المجلس خلال الاجتماع الموقف المالي للصندوق عن الربع الأول من العام الجاري، واطلع أعضاءه على بيانات الإيرادات والمصروفات وحجم التبرعات الواردة، بما يكفل استمرارية البرامج الخيرية وإيصالها إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

وفي إطار دعم التعليم، وافق المجلس على إطلاق مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 2026/2027، ويقضي المشروع بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مجهزة بكامل مستلزماتها من القرطاسية، بتكلفة تقديرية لا تتجاوز 250 ألف دينار، تمهيدا لتوزيعها على طلبة المدارس من أبناء الأسر المستحقة.

وأشاد الوزير الخلايلة، بالدور المحوري الذي يؤديه صندوق الزكاة، مثمنا ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب المبادرات الخيرية وما يقدمونه من دعم مالي سخي يسهم في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.