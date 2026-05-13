بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

صندوق الزكاة : صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام

23 دقيقة ago
صندوق الزكاة : صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام المنتفعة من الصندوق، على أن تودع في الحسابات البنكية للمستفيدين مع مساعداتهم النقدية الشهرية.
ووافق المجلس على ترميم 11 منزلا في مناطق متفرقة من المملكة، وذلك عقب استكمال الدراسات الفنية اللازمة.
كما أقر سداد الذمم المالية المستحقة عن 116 غارمة ممن استوفين الشروط والمعايير المعتمدة لدى الصندوق، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 80 ألفا و500 دينار.
وعرض المجلس خلال الاجتماع الموقف المالي للصندوق عن الربع الأول من العام الجاري، واطلع أعضاءه على بيانات الإيرادات والمصروفات وحجم التبرعات الواردة، بما يكفل استمرارية البرامج الخيرية وإيصالها إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وفي إطار دعم التعليم، وافق المجلس على إطلاق مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 2026/2027، ويقضي المشروع بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مجهزة بكامل مستلزماتها من القرطاسية، بتكلفة تقديرية لا تتجاوز 250 ألف دينار، تمهيدا لتوزيعها على طلبة المدارس من أبناء الأسر المستحقة.
وأشاد الوزير الخلايلة، بالدور المحوري الذي يؤديه صندوق الزكاة، مثمنا ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب المبادرات الخيرية وما يقدمونه من دعم مالي سخي يسهم في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

توقيف مسؤول مالي بمستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس

12:45

النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

12:42

العواد: المنافسة والعروض غيّرت عادات شراء الحلويات في الأعياد

12:31

ندوة في تجارة عمّان تبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وهنغاريا

12:29

رئيس جامعة البترا يكرّم الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية التدريبية

12:24

إسرائيل تحتجز نائب الأمين العام للأمم المتحدة

12:05

مشوقة يضع مشاريع السكك الحديدية وربط الاردن بالخليج واوروبا على طاولة الرئيس حسان ب 21 سؤالا نيابيا

11:49

ضبط 1500 طن من السماد العضوي المخالف في الموقر

11:35

البوتاس العربية تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

11:33

احتفالاً بتأهل النشامى التاريخي أمنية تمنح عملاءها فرصة السفر إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم 2026 لتشجيع النشامى في المدرجات

11:29

ترخيص السواقين تطرح أرقاما مميزة بالمزاد الإلكتروني لدعم صندوق الطالب

11:25

من المسؤول عن فوضى إشاعة السلبيات؟

وفيات
وفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة الله