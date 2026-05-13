رئيس جامعة البترا يكرّم الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية التدريبية

29 دقيقة ago
وطنا اليوم:نظّمت جامعة البترا، برعاية الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، حفلاً لتكريم الطلبة المشاركين في الدورات التدريبية الرياضية التي أُقيمت خلال شهر نيسان/أبريل، بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية الأردنية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات البدنية وصقل المواهب الطلابية.
وجاءت هذه الدورات بتنظيم من قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، وبمشاركة 130 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات، حيث شملت أربع رياضات هي: الجمباز، الكاراتيه، الجودو، والكيك بوكسينغ. وقد أُقيمت الدورات بإشراف نخبة من مدربي المنتخبات الوطنية ومحاضرين معتمدين من الاتحادات الرياضية المشاركة، ما أضفى عليها طابعاً احترافياً ومستوى تدريبياً متقدماً.
وحضر حفل التكريم رؤساء الاتحادات الرياضية والمدربون المشرفون على هذه الدورات، حيث ثمّنوا هذا التعاون المثمر مع جامعة البترا، وأكدوا حرصهم على مواصلة تنظيم الأنشطة المشتركة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، والتي تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور إياد الملاح، عميد شؤون الطلبة، أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن خطة منهجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، واكتشاف المواهب، ورفد المنتخبات الجامعية بعناصر قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.


