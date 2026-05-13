بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ضبط 1500 طن من السماد العضوي المخالف في الموقر

ساعة واحدة ago
ضبط 1500 طن من السماد العضوي المخالف في الموقر

وطنا اليوم:نفذت مديرية زراعة العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / شرق عمان، حملة رقابية ميدانية في منطقة المطبة التابعة للواء الموقر، عقب ورود شكاوى حول وجود ساحتي تجميع للسماد العضوي غير المعالج داخل مناطق مزارع الثروة الحيوانية.
وأسفرت الحملة عن ضبط ساحتي تجميع مخالفتين، قُدرت الكميات الموجودة فيهما بنحو 1500 طن من السماد العضوي غير المعالج، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات البيئية المعمول بها.
وجاءت الحملة بمتابعة من مدير مديرية زراعة العاصمة المهندس حسين الخالدي، وبمشاركة كوادر مديرية زراعة لواء سحاب والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم تنظيم الضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وأكدت مديرية زراعة العاصمة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق الاختصاص، بهدف حماية البيئة والصحة العامة وضبط المخالفات البيئية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

توقيف مسؤول مالي بمستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس

12:45

النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

12:42

العواد: المنافسة والعروض غيّرت عادات شراء الحلويات في الأعياد

12:35

صندوق الزكاة : صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام

12:31

ندوة في تجارة عمّان تبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وهنغاريا

12:29

رئيس جامعة البترا يكرّم الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية التدريبية

12:24

إسرائيل تحتجز نائب الأمين العام للأمم المتحدة

12:05

مشوقة يضع مشاريع السكك الحديدية وربط الاردن بالخليج واوروبا على طاولة الرئيس حسان ب 21 سؤالا نيابيا

11:35

البوتاس العربية تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

11:33

احتفالاً بتأهل النشامى التاريخي أمنية تمنح عملاءها فرصة السفر إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم 2026 لتشجيع النشامى في المدرجات

11:29

ترخيص السواقين تطرح أرقاما مميزة بالمزاد الإلكتروني لدعم صندوق الطالب

11:25

من المسؤول عن فوضى إشاعة السلبيات؟

وفيات
وفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة الله