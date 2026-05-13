الأستاذ علاء العدوان … قصة نجاح أردنية تنبض من الأرض إلى الوطن

وطنا اليوم _

كتب: ليث الفراية

في الأردن، لا تبدأ الحكايات من الكلمات، بل من الأرض من تلك العلاقة القديمة التي لا تُكتب، بل تُعاش، بين الإنسان وترابه وهنا، حيث تعب الآباء ما زال حاضرًا في تفاصيل المكان، وحيث الصبر ليس خيارًا بل أسلوب حياة، تتشكّل ملامح الرجال الذين لا يمرّون مرورًا عابرًا، بل يتركون شيئًا يشبههم ويبقى.

ليس كل من اقترب من الأرض فهمها، ولا كل من عمل فيها أدرك معناها فالأرض في هذا البلد ليست مجرد مساحة تُزرع، بل ذاكرة، وهوية، وامتحان طويل لا يُجتاز إلا بالصبر والإيمان ومن بين هذه المساحات التي تختبر صدق الانتماء، تظهر أسماء اختارت أن تنحاز للفعل، وأن تكتب حضورها بما يُنجز لا بما يُقال.

في هذا السياق، يبرز اسم رجل الأعمال علاء العدوان مؤسس شركة سويمة للزراعة الحديثة، لا كعنوان عابر في مشهد استثماري، بل كحكاية تُقرأ من بدايتها الحقيقية من قرار صعب، ومن رهان واضح على وطنٍ لا يمنح ثماره إلا لمن يعرف كيف ينتظرها وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وهي الخلفية التي لم تكن مجرد شهادة، بل أداة وعي صاغت طريقه، ومنحته القدرة على قراءة التفاصيل، وتحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى أثرٍ يُرى على الأرض.

لقد شكّلت الزراعة، على امتداد التاريخ الأردني، أحد الأعمدة الأساسية التي استند إليها الاقتصاد الوطني، رغم ما واجهته من صعوبات متراكمة، سواء على مستوى الموارد أو التغيرات المناخية أو كلف الإنتاج وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرات الاستثمارية التي تسعى إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع، بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

ومن هذا المنطلق، جاءت تجربة العدوان في الاستثمار الزراعي، لتؤكد أن الرهان على الأرض ليس خيارًا تقليديًا، بل قرار يعكس رؤية بعيدة المدى، تقوم على استثمار الإمكانيات المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات.

لقد اتسمت هذه التجربة بالتركيز على استدامة الإنتاج، وتبني أساليب حديثة في إدارة المشاريع الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما عكست في جوهرها قناعة راسخة بأن تطوير القطاع الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، من مستثمرين ومؤسسات رسمية، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي إطار هذه الرؤية، برزت شركة سويمة للزراعة الحديثة كأحد المشاريع التي تجسد التوجه نحو الاستثمار المنظم في القطاع الزراعي، خاصة في منطقة الأغوار التي تُعد من أهم المناطق الإنتاجية في المملكة وقد جاء تأسيس هذا المشروع استجابة للحاجة إلى استثمار الأراضي الزراعية بطريقة حديثة، تسهم في رفع إنتاجيتها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ويرتكز عمل الشركة على تنفيذ مشاريع زراعية متخصصة، من أبرزها زراعة النخيل، التي تُعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، إلى جانب قدرتها على التكيف مع طبيعة البيئة في منطقة الأغوار ويعكس هذا التوجه حرصًا على اختيار أنماط زراعية مدروسة، تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة.

وفي مشهدٍ يعكس جوهر الفكرة، لا يمكن النظر إلى هذه التجربة بمعزل عن الصورة الأكبر، حيث يبقى الخير في هذا الوطن متجذرًا في أرضه، وفي قيادته الهاشمية الحكيمة، وفي شبابه المعطاء الذين اختاروا العمل الجاد طريقًا، والبناء نهجًا لا حياد عنه فالمشاريع الحقيقية لا تقوم فقط على رأس المال، بل على الإيمان بأن كل جهدٍ يُبذل اليوم هو لبنة في أمنٍ غذائي واستقرارٍ اقتصادي ومستقبلٍ أكثر رسوخًا.

وعند الاقتراب من هذه التجربة، لا يرى الزائر مجرد مشروع زراعي، بل يلمس تميزًا حقيقيًا يُترجم على أرض الواقع، حيث ارتكزت منذ بدايتها على الابتكار، ومعايير عمل عالية، ورؤية لا تكتفي بالإنتاج، بل تسعى إلى التطوير المستمر والاستثمار في كل ما يعزز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.

وقد شكّل هذا النهج حالة متقدمة في التعامل مع الزراعة، جمعت بين الأساليب الحديثة والخبرة التقليدية، لتنتج نموذجًا قادرًا على المنافسة، ليس فقط محليًا، بل على مستويات أوسع، في ظل هدف أسمى يتمثل في الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأردن على الاعتماد على ذاته.

ولا يمكن إغفال أن ما تحقق من نجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي وروح جماعية تؤمن بأن الإنجاز الحقيقي يُبنى بالفريق، وأن الاستمرار في التقدم يتطلب رؤية واضحة وإرادة لا تتراجع، وهو ما انعكس على صورة المشروع ككيان وطني يحمل في مضمونه رسالة تتجاوز حدود الاستثمار إلى خدمة الوطن والمجتمع.

ولا يقتصر دور الشركة على الجانب الإنتاجي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، من خلال توفير فرص عمل، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق التي تعمل فيها وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية التي تؤكد على أهمية تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف مناطق المملكة.

كما يسهم هذا النوع من المشاريع في ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب استثمارات طويلة الأمد، وجهودًا متكاملة لضمان نجاحها واستدامتها حيث الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات الاستثمارية الواعدة.

وفي هذا الإطار، تمثل تجربة علاء العدوان في الاستثمار الزراعي نموذجًا يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، التي تشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام وهي تجربة تؤكد أن الثقة بالوطن لا تُختزل بالشعارات، بل تُترجم عبر مشاريع حقيقية تُقام على أرضه، وتُسهم في تنميته، وتخدم أبناءه.

ختامًا تبقى هذه النماذج شاهدًا حيًّا على أن الأردن لا يقوم إلا بسواعد أبنائه، وأن قيم العمل والإنتاج ما زالت هي الطريق الحقيقي لتعزيز قوة هذا الوطن وصموده فكل تجربة جادة تُبنى على الأرض، وكل جهد يُبذل بإخلاص، ينعكس في النهاية على صورة وطنٍ يواصل تقدمه بثبات، ويثبت في كل مرة أن التحديات مهما كانت، لا تقف أمام إرادة أبنائه حين يختارون أن يكونوا جزءًا من الحل لا من الانتظار.