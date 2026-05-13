بلوغ المرام” في قبضة “الطيراوي”.. دكتوراة تُضيء سماء جامعة العلوم الإسلامية

وطنا اليوم:بمدادٍ من التميز، وبفكرٍ سبر أغوار الفقه والحديث؛ نال الدكتور الفذ “مؤيد الطيراوي” درجة الدكتوراة من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير “جيد جدًا”، بعد مناقشة علمية لأطروحته النوعية الموسومة بـ:

«العلل المنصوصة في كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني: المعاملات والأحوال الشخصية أنموذجاً»

لقد قدم الدكتور الطيراوي في هذا السفر العلمي بقراءة العلل الأصولية، واستنطق فيها خفايا “العلل” في مدرسة أمير المؤمنين في الحديث “ابن حجر العسقلاني”، رابطاً بين عبق التراث الفقهي ونوازل العصر في أحكام المعاملات والأحوال الشخصية، ليبرهن على علو كعبه في الاستنباط والتدليل.

وقد أشادت لجنة المناقشة، التي ضمت كوكبة من جهابذة العلم، بجهده وما فيها من لمسات أصولية.

مبارك للدكتور مؤيد الطيراوي هذا العرس الأكاديمي، وإلى مزيد من الرفعة في مدارج العلم والعلماء.

وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم خليل قطيشات

بأسمى آيات التهنئة والتبريكات من الصديق العزيز الدكتور مؤيد الطيراوي، ، وإلى مزيد من الرفعة في مدارج العلماء.

ألف مبارك دكتور مؤيد، ومنها للأعلى بإذن الله.