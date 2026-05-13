ترخيص السواقين تطرح أرقاما مميزة بالمزاد الإلكتروني لدعم صندوق الطالب

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة للوحات المركبات (الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية) عبر مزاد علني إلكتروني، على أن يخصص ريعه لصندوق دعم الطالب الجامعي.
وقالت الإدارة إن فتح باب المشاركة في المزاد يبدأ اعتبارا من الأربعاء 13/5/2026 عبر موقعها الإلكتروني، من خلال إنشاء حساب وتقديم طلب المزاودة، مع إمكانية الاطلاع على الشروط ودفع التأمينات المستردة المحددة لكل رقم.
وأضافت أن المزاد الإلكتروني ينطلق الثلاثاء 19/5/2026 عند الساعة 12:00 ظهرا، وينتهي في اليوم نفسه وفق الأوقات المحددة لكل رقم.
وبينت أنه بعد انتهاء المزاد على كل رقم، يتم ترصيد مبلغ التأمين للمشاركين غير الفائزين، فيما يتوجب على الفائز دفع تأمين جديد في حال رغب بالمشاركة على أرقام أخرى، على أن تعاد التأمينات بعد انتهاء المزاد.
وأشارت إلى إضافة ضريبة مبيعات بنسبة 16% من قيمة أعلى مزاودة، إضافة إلى رسم احتفاظ بالرقم بقيمة 25 دينارا.
وأوضحت أنه في حال الترسية الأولية، يُعد ذلك تبليغا رسميا للفائز لدفع 10% من قيمة أعلى مزاودة خلال 10 أيام، أو سداد المبلغ كاملا، على أن يستكمل الدفع خلال 30 يوما، وإلا يعد مستنكفا ويفقد حقه بالمبلغ المدفوع.
وأكدت الإدارة أن المشاركة في المزاد تعد إقرارا بالاطلاع على الشروط والموافقة عليها، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة لحاملي الرقم الوطني الأردني أو الأرقام الشخصية لغير الأردنيين.


