إسرائيل تحتجز نائب الأمين العام للأمم المتحدة

وطنا اليوم:احتجزت السلطات الإسرائيلية نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، على خلفية زيارته السابقة إلى قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المسؤول الأممي أُوقف خلال إجراءات التفتيش في مطار بن غوريون، حيث صادرت عناصر الأمن جواز سفره ونقلته إلى منطقة انتظار خاصة، قبل أن يتم استجوابه بشأن زيارة رسمية أجراها إلى قطاع غزة في أغسطس الماضي، كانت قد تمت حينها بتنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال.
واعتبر ميشو ما جرى معاملة غير مسبوقة بحق مسؤول أممي رفيع، مؤكدا أنه لم يواجه تصرفا مماثلا في أي دولة أخرى زارها.
وعلى خلفية الواقعة، قرر المسؤول الأممي إلغاء جميع لقاءاته الرسمية المقررة داخل إسرائيل، في خطوة تعكس حجم الاستياء من الإجراء الإسرائيلي، الذي يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل تجاه المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما بعد تزايد الضغوط المرتبطة بحرب الإبادة على غزة


