البوتاس العربية تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، السفير الصيني لدى المملكة، السيد “قوه وي”، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة وآفاق التعاون مع الشريك الاستراتيجي الصيني (SDIC).

واستعرض اللقاء الأداء المتميز للشراكة القائمة بين الجانبين، والتي تعد نموذجاً ناجحاً للاستثمارات الدولية في قطاع التعدين الأردني، إلى جانب بحث آفاق التعاون المستقبلية وتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الصيني الذي يعد من الأسواق الاستراتيجية لمنتجات الشركة.

وأشاد المهندس أبو هديب بمستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية، والتي أرسى جلالة الملك عبدالله الثاني دعائمها على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الشراكة القائمة بين “البوتاس العربية” وشركة (SDIC) الصينية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأكد المهندس أبو هديب أن الشريك الصيني لعب دوراً مهماً في دعم توجهات الشركة ومشاريعها التوسعية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الشراكة مع الجانب الصيني تمثل ركيزة مهمة في دعم توجهات الشركة الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشراكة بين الجانبين الأردني والصيني أثبتت خلال السنوات الماضية مستوى عالياً من التناغم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط التوسعية، الأمر الذي مكّن الشركة من التعامل بكفاءة مع تحديات عالمية معقدة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسواق الأسمدة والطاقة عالمياً.

وأضاف المهندس أبو هديب، أن “البوتاس العربية” تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها جزءاً من منظومة تعاون اقتصادي أوسع بين الأردن والصين، خاصة في ظل ما تتمتع به الشركة من حضور دولي وموقع استراتيجي في قطاع التعدين، مؤكداً أن المشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع التعديني في النمو الاقتصادي ورفد خزينة الدولة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشراكة مع الجانب الصيني تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري طويل الأمد، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها داعماً رئيسياً لخططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور النسور أن “البوتاس العربية” تمضي في تنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، مؤكداً أن التعاون مع الشريك الصيني يسهم في دعم توجهات الشركة المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين عالمياً.

وأكد الدكتور النسور أن الشركة تنظر إلى السوق الصيني باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسة لمنتجاتها، مشيراً إلى أن خطط التوسع في الإنتاج ترتبط بالحفاظ على حضور طويل الأمد في الأسواق العالمية وتعزيز دور الشركة في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، أشار السفير الصيني لدى المملكة، السيد “قوه وي”، إلى أن العلاقات الأردنية الصينية تشهد تطوراً مستمراً على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أن التعاون القائم بين شركة البوتاس العربية وشركة (SDIC) الصينية يعكس نجاح الشراكات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والرؤية طويلة الأمد.

وأكد السفير الصيني أهمية الدور الذي تؤديه شركة البوتاس العربية في الأسواق العالمية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويعزز حضور الشركة في السوق الصيني والأسواق العالمية.