بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

العواد: المنافسة والعروض غيّرت عادات شراء الحلويات في الأعياد

16 دقيقة ago
العواد: المنافسة والعروض غيّرت عادات شراء الحلويات في الأعياد

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، الأربعاء، إن المواطنين باتوا يتجهون إلى شراء الكعك والمعمول والحلويات خلال آخر 48 ساعة التي تسبق الأعياد، مرجعا السبب إلى المنافسة والعروض التي تقدمها محال الحلويات في الأيام الأخيرة قبل العيد.
وأضاف العواد، أن أسعار الحلويات تختلف بين المحال الشعبية والسياحية، موضحا أن الجزء الأكبر من محال الحلويات في الأردن شعبية.
وبيّن أن سعر كيلو الكعك والمعمول في المحال الشعبية يتراوح بين 3.25 و3.5 دينار، فيما يتراوح سعره في المحال السياحية بين 7 و15 دينارا.
وأشار العواد إلى أن موسم الصيف يشهد حركة قوية على المطاعم، بالتزامن مع قدوم المغتربين.
وأكد أن عيد الفطر شهد حركة غير مسبوقة في الأردن من قبل المغتربين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

توقيف مسؤول مالي بمستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس

12:45

النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

12:35

صندوق الزكاة : صرف عيدية بقيمة 50 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام

12:31

ندوة في تجارة عمّان تبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وهنغاريا

12:29

رئيس جامعة البترا يكرّم الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية التدريبية

12:24

إسرائيل تحتجز نائب الأمين العام للأمم المتحدة

12:05

مشوقة يضع مشاريع السكك الحديدية وربط الاردن بالخليج واوروبا على طاولة الرئيس حسان ب 21 سؤالا نيابيا

11:49

ضبط 1500 طن من السماد العضوي المخالف في الموقر

11:35

البوتاس العربية تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

11:33

احتفالاً بتأهل النشامى التاريخي أمنية تمنح عملاءها فرصة السفر إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم 2026 لتشجيع النشامى في المدرجات

11:29

ترخيص السواقين تطرح أرقاما مميزة بالمزاد الإلكتروني لدعم صندوق الطالب

11:25

من المسؤول عن فوضى إشاعة السلبيات؟

وفيات
وفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة الله