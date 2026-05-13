العواد: المنافسة والعروض غيّرت عادات شراء الحلويات في الأعياد

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، الأربعاء، إن المواطنين باتوا يتجهون إلى شراء الكعك والمعمول والحلويات خلال آخر 48 ساعة التي تسبق الأعياد، مرجعا السبب إلى المنافسة والعروض التي تقدمها محال الحلويات في الأيام الأخيرة قبل العيد.

وأضاف العواد، أن أسعار الحلويات تختلف بين المحال الشعبية والسياحية، موضحا أن الجزء الأكبر من محال الحلويات في الأردن شعبية.

وبيّن أن سعر كيلو الكعك والمعمول في المحال الشعبية يتراوح بين 3.25 و3.5 دينار، فيما يتراوح سعره في المحال السياحية بين 7 و15 دينارا.

وأشار العواد إلى أن موسم الصيف يشهد حركة قوية على المطاعم، بالتزامن مع قدوم المغتربين.

وأكد أن عيد الفطر شهد حركة غير مسبوقة في الأردن من قبل المغتربين