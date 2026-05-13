جامعة فيلادلفيا و”محاكاة” تعززان الشراكة لتأهيل طلبة الأعمال مهنيًا

وطنا اليوم:وقّعت جامعة فيلادلفيا مذكرة تفاهم مع معهد “محاكاة”، في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية والتطبيقية لطلبة كلية الأعمال، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات سلاسل التزويد والخدمات اللوجستية.

ووقّع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، ومدير المعهد التنفيذي لمحاكاة سامر المدهون، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، و الدكتور حسان يونس في برنامج سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية، ومسؤولة تطوير الأعمال شيراز أبو شعبه.

وتنص المذكرة على التعاون في تطوير الخطة الدراسية لبرنامج “سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية”، بما ينسجم مع المتغيرات الحديثة في القطاع، إلى جانب مواءمة المساقات الأكاديمية مع متطلبات الشهادات المهنية العالمية المعتمدة.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مبادرات ومنافسات دولية وبرامج محاكاة عملية، بما يسهم في صقل مهاراتهم التطبيقية، ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز فرصهم التنافسية بعد التخرج.

وأكد الجراح أن جامعة فيلادلفيا تواصل توسيع شراكاتها النوعية مع المؤسسات المتخصصة، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ويعزز من ارتباط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلبة من المهارات المهنية والشهادات الدولية التي تؤهلهم لمسارات وظيفية متقدمة.

وأكد المدهون، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة تعليمية تطبيقية تسهم في إعداد الطلبة وفق متطلبات سوق العمل الحديثة، مشيرًا إلى حرص المعهد على نقل الخبرات المهنية والمعايير العالمية إلى الطلبة، من خلال التدريب العملي وبرامج المحاكاة والشهادات المهنية المتخصصة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.