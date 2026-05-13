بالصور … د. الحوراني يرعى افتتاح اليوم الوظيفي 2026 في عمان الاهلية بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة

وطنا اليوم:رعى الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمّان الأهلية حفل افتتاح اليوم الوظيفي 2026 في عمان الاهلية يوم أمس الثلاثاء في صالة الأرينا ، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب أعداد كبيرة من طلبة الجامعة وخريجيها، الذين توافدوا للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية التي وفرتها الشركات والمؤسسات المشاركة.

فقد نظّمت عمادة شؤون الطلبة ( مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين) هذا اليوم الوظيفي 2026، بمشاركة واسعة تجاوزت 100 شركة ومؤسسة تمثل مختلف القطاعات التجارية والأعمال، والصناعة والهندسة، وقطاع الصحة، وقطاع التكنولوجيا والإبداع، وقطاع السياحة والزراعة، إضافة إلى القطاع التربوي وقطاع التدريب والتعليم والاستشارات المهنية في الأردن.

ويأتي تنظيم اليوم الوظيفي في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز دورها في دعم الطلبة والخريجين وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، من خلال توفير فرص وظيفية حقيقية لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي من مختلف التخصصات، وإتاحة المجال أمامهم للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، وإجراء مقابلات وظيفية فورية، إلى جانب تقديم استشارات مهنية وبرامج تدريب وتطوير مهني تسهم في إعداد الشباب وتأهيلهم لمساراتهم المهنية المستقبلية.

وأكدت الجامعة أن هذه الفعالية تشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاعات العمل المختلفة، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ورفع جاهزية الطلبة والخريجين للمنافسة المهنية.

كما عبّر ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة عن تقديرهم لجامعة عمّان الأهلية على تنظيم هذا الحدث النوعي، مشيدين بمستوى التنظيم والإقبال الكبير من الطلبة والخريجين، وما يوفره اليوم الوظيفي من فرصة فاعلة لاكتشاف الكفاءات الشابة واستقطابها.

ويُعد اليوم الوظيفي أحد أبرز الأنشطة السنوية التي تحرص الجامعة على تنظيمها ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل والتشبيك المهني، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والخريجين لبناء مستقبلهم المهني بثقة وكفاءة.