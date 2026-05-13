العمل: 800 دينار مخالفة تشغيل العاملات الهاربات أو غير المسجلات على اسم صاحب العمل

3 ساعات ago
العمل: 800 دينار مخالفة تشغيل العاملات الهاربات أو غير المسجلات على اسم صاحب العمل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الجزء الأكبر من العاملات اللواتي يخالفن القانون هن الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول.
وقال الزيود في تصريحات اذاعية اليوم الاربعاء إن هناك بعض الأشخاص الذين يساعدون العاملات على الهروب، مشيرا إلى أن العاملة التي يتم ضبطها هاربة غالبا ما يتم العثور عليها لدى صاحب عمل أردني، ما يسهم في تفاقم هذه الظاهرة.
وأكد الزيود أن الوزارة بحاجة إلى تعاون المواطنين من خلال عدم تشغيل أي عاملة غير مسجلة على اسم صاحب العمل، لما لذلك من دور في الحد من هروب العاملات.
وأضاف أن كل من يقوم بتشغيل عاملة مخالفة معرض لمخالفة بقيمة 800 دينار، إضافة إلى تسفير العاملة.
وبيّن أنه لا يسمح لصاحب المنزل أو العمل باصطحاب عاملة المنزل إلى مكان العمل، لأن تصريحها مخصص للعمل المنزلي فقط، ويعد ذلك مخالفة.
وأشار إلى أن أي صاحب منزل لديه عاملة منزل مترتبة عليها غرامات أو تصاريح عمل، وثبت أنها ترغب بمغادرة المملكة بشكل نهائي، فإن وزارة العمل لا تطالبه بهذه المبالغ، وإنما يترتب عليه فقط دفع غرامة مخالفة قانون الإقامة والأجانب.


