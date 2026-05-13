يتقدمهم سموتريتش: آلاف المستوطنين يقتحمون مقام يوسف بنابلس

وطنا اليوم:اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل.
وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش “، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة.
وخطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدري طوقان الثانوية للبنين، القريبة من مقام يوسف.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بالمدينة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، طفلا من قرية دير إبزيع غرب رام الله.


