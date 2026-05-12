عصام المساعيد يعلن تجديد عضويات أعضاء “فريق فرسان التغيير” مجاناً لمدة عام بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أعلن رئيس هيئة الإدارة السابق لمؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ومؤسس ذراعها الشبابي “فريق فرسان التغيير”، الأستاذ عصام المساعيد، عن تقديم مبادرة وطنية خاصة بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن تجديد عضوية جميع أعضاء “فريق فرسان التغيير” لمدة عام كامل دون أي رسوم، وذلك تقديراً لجهودهم الوطنية والتطوعية ودورهم في خدمة المجتمع الأردني.

وأكد المساعيد أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بالدور الكبير الذي يقوم به شباب فرسان التغيير في دعم مسارات التحديث الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والعمل التطوعي، وتعزيز حضور الشباب الأردني في مختلف الميادين الوطنية والاجتماعية والسياسية والتنموية.

وأشار إلى أن أعضاء “فريق فرسان التغيير” كانوا على الدوام نموذجاً للشباب الأردني الواعي والمسؤول، من خلال مشاركتهم الفاعلة في المبادرات والحملات الوطنية والإنسانية، وفي مقدمتها حملة “بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف”، وحملة “دمنا دمكم”، إضافة إلى مساهماتهم في البرامج التدريبية والتمكين السياسي والشبابي، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والعربية والدولية.

وأضاف المساعيد أن قرار تجديد العضويات مجاناً لمدة عام كامل يأتي كتعبير رمزي عن الاعتزاز بعطاء الأعضاء والمتطوعين، ورسالة وفاء لكل من ساهم في بناء هذه التجربة الشبابية الوطنية التي أصبحت اليوم واحدة من أبرز المبادرات الشبابية المؤثرة على مستوى المملكة.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً إضافياً في هيكلة وبرامج “فريق فرسان التغيير”، بما يعزز من دوره كمظلة شبابية وطنية جامعة، قادرة على تمكين الشباب الأردني، وإعداد قيادات شبابية مؤهلة تواكب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله، في بناء أردن حديث قوي يرتكز على طاقات الشباب وإبداعهم.

واختتم المساعيد تصريحه بالتأكيد على أن “فرسان التغيير” ستبقى مساحة وطنية جامعة لكل الشباب الأردني المؤمن بالدولة الأردنية ورسالتها، والعامل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وخدمة المجتمع، بعيداً عن أي مصالح شخصية أو اعتبارات ضيقة، انطلاقاً من رسالة المؤسسة القائمة على العمل الوطني المسؤول والشراكة الحقيقية في صناعة المستقبل.