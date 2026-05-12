بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تجربة للدفع بـ”فيزا” و”ماستر كارد” لأول مرة منذ 15 عامًا في سوريا

ساعتين ago
تجربة للدفع بـ”فيزا” و”ماستر كارد” لأول مرة منذ 15 عامًا في سوريا

وطنا اليوم:شهدت سوريا أول عملية دفع إلكتروني عبر نظامي “فيزا” و”ماستركارد” بعد توقف لأكثر من 15 عاما بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.
وشهدت العاصمة السورية دمشق هذا الحدث ووصفته الأوساط المالية والاقتصادية بـ”التاريخي” نظرا لأهميته في إعادة الثقة وانعكاسه على الاقتصاد والمصارف في سوريا وإعادة دكجها في منظومة الدفع الدولية بعد أن رزحت تحت العقوبات لسنوات عديدة.
وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، وقّعت وزارة الاتصالات السورية مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تعزيز ‏البنية التحتية الرقمية والمالية، بطريقة تتوافق مع المعايير التنموية والتكنولوجية المعترف بها دوليا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

فيلم ملكة القطن في مصر.. صوت سوداني صارخ وسط الحرب

11:22

هاجرت في سبيل الله .. قصة بتول علوش تشعل الجدل في سوريا

11:16

الصحة النيابية تسأل الحكومة عن إجراءات التعامل مع مواطن أردني على متن سفينة انتشر فيها فيروس هانتا

11:15

وفيات الثلاثاء 12-5-2026

11:05

نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة إلى مبنى مجاور لحديقة النشامى في مرج الحمام

11:01

حكيم: التوسع نحو القطاع الخاص العام المقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي لقراءة الصور

10:57

استحداث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

10:54

قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك

10:17

جديد القاعدة المريبة في صحراء النجف.. تحرك أمني عراقي

10:01

جميع الخيارات مطروحة .. ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران

09:56

باكستان تنفي اتهامات بشأن طائرات إيرانية في إحدى قواعدها العسكرية

09:50

قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لمسلحي حماس بشأن 7 أكتوبر

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026