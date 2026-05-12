تجربة للدفع بـ”فيزا” و”ماستر كارد” لأول مرة منذ 15 عامًا في سوريا

وطنا اليوم:شهدت سوريا أول عملية دفع إلكتروني عبر نظامي “فيزا” و”ماستركارد” بعد توقف لأكثر من 15 عاما بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.

وشهدت العاصمة السورية دمشق هذا الحدث ووصفته الأوساط المالية والاقتصادية بـ”التاريخي” نظرا لأهميته في إعادة الثقة وانعكاسه على الاقتصاد والمصارف في سوريا وإعادة دكجها في منظومة الدفع الدولية بعد أن رزحت تحت العقوبات لسنوات عديدة.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، وقّعت وزارة الاتصالات السورية مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تعزيز ‏البنية التحتية الرقمية والمالية، بطريقة تتوافق مع المعايير التنموية والتكنولوجية المعترف بها دوليا.