بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رفع فتحة عداد التكسي إلى 39 قرشا نهارا و40 ليلا ابتداء من الاثنين

29 دقيقة ago
رفع فتحة عداد التكسي إلى 39 قرشا نهارا و40 ليلا ابتداء من الاثنين

وطنا اليوم:قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة الوشاح، إن الهيئة أقرت تعديلات جديدة على تعرفة عداد التكسي الأصفر، إلى جانب انعكاسها على تطبيقات النقل الذكي، وذلك في إطار مراجعة الكلف التشغيلية وضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وشاح الأربعاء، إلى أن اللجنة المشتركة بين الهيئة ونقابة أصحاب مكاتب السيارات العمومية أقرت رفع فتحة عداد التكسي ابتداء من الاثنين المقبل إلى 39 قرشا نهارا بدلا من 37 قرشا، و40 قرشا ليلا، فيما أصبحت تعرفة الكيلومتر 29 قرشا نهارا و33 قرشا ليلا، فيما تم تحديد تعرفة الانتظار عند 3 قروش لكل 35 ثانية نهارا، و3.3 قرش لكل 35 ثانية ليلا.
وأوضحت أن تعرفة تطبيقات النقل الذكي ترتبط مباشرة بتعرفة التكسي، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 20%، ما يعني أن أي تعديل على أجور التكسي سينعكس تلقائيا على أسعار التطبيقات.
وبيّنت أن هذا التعديل جاء بعد نحو 8 سنوات من تثبيت الأجور، رغم ارتفاع أسعار المحروقات وباقي الكلف التشغيلية، مثل الصيانة والترخيص والتأمين، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية المشغلين.
وأضافت أن الهيئة تراجع التعرفة بشكل دوري كل 6 أشهر، بناء على متغيرات تشمل أسعار الوقود ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر بالتعرفة مستقبلا سواء بالرفع أو الخفض وفق هذه المعطيات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

الفيصلي يعلن نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره

16:46

الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا

16:13

حضور لافت للمشاهير في جنازة الفنان هاني شاكر

16:04

إيران: العبور الآمن من مضيق هرمز بات ممكنا

15:37

وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل

15:33

حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

15:29

إصدار ميدالية تذكارية برونزية احتفاء بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

15:14

ترامب يهدد باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق

14:57

الترخيص: الاعفاء الجزئي من الفحص الفني لا يشمل المركبات العمومية

14:49

الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2025

14:38

وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

14:32

الصفدي: القمة الأردنية القبرصية اليونانية فرصة للقادة لمناقشة الوضع الإقليمي

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026