رفع فتحة عداد التكسي إلى 39 قرشا نهارا و40 ليلا ابتداء من الاثنين

وطنا اليوم:قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة الوشاح، إن الهيئة أقرت تعديلات جديدة على تعرفة عداد التكسي الأصفر، إلى جانب انعكاسها على تطبيقات النقل الذكي، وذلك في إطار مراجعة الكلف التشغيلية وضمان استدامة الخدمة.

وأشارت وشاح الأربعاء، إلى أن اللجنة المشتركة بين الهيئة ونقابة أصحاب مكاتب السيارات العمومية أقرت رفع فتحة عداد التكسي ابتداء من الاثنين المقبل إلى 39 قرشا نهارا بدلا من 37 قرشا، و40 قرشا ليلا، فيما أصبحت تعرفة الكيلومتر 29 قرشا نهارا و33 قرشا ليلا، فيما تم تحديد تعرفة الانتظار عند 3 قروش لكل 35 ثانية نهارا، و3.3 قرش لكل 35 ثانية ليلا.

وأوضحت أن تعرفة تطبيقات النقل الذكي ترتبط مباشرة بتعرفة التكسي، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 20%، ما يعني أن أي تعديل على أجور التكسي سينعكس تلقائيا على أسعار التطبيقات.

وبيّنت أن هذا التعديل جاء بعد نحو 8 سنوات من تثبيت الأجور، رغم ارتفاع أسعار المحروقات وباقي الكلف التشغيلية، مثل الصيانة والترخيص والتأمين، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية المشغلين.

وأضافت أن الهيئة تراجع التعرفة بشكل دوري كل 6 أشهر، بناء على متغيرات تشمل أسعار الوقود ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر بالتعرفة مستقبلا سواء بالرفع أو الخفض وفق هذه المعطيات