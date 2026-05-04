القوات المسلحة تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (42) طفلاً، يرافقهم (75) من ذويهم، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي تُنفذ بتوجيهات ملكية سامية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات داخل المملكة وخارجها، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة