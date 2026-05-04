مستشفى الجامعة الأردنيّة يؤكّدُ استمرارَ العمل بتطبيق “بلا دور” لتنظيم دور المراجعين وتحسين تجربتهم

وطنا اليوم:أكّدت إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة، استمرارَ العمل بخدمة تطبيق “بلا دور” في مختلف العيادات الخارجيّة، باستثناء عيادات العيون؛ وذلك ضمن جُهودِها المتواصلة لتنظيم آليّة استقبال المراجعين والارتقاء بجودَة الخدَمات الصحيّة المقدّمة، وتعزيز رضا المراجعين وتقديم تجربةٍ أكثرَ كفاءةً وتنظيمًا داخل مرافِق المستشفى.

وأوضحت الإدارة، أنّ تطبيق “بلا دور” يهدِفُ إلى تنظيم الدور بشكلٍ أكثرَ كفاءة، وتقليلِ فتَرات الانتظار، والحدِّ من الازدحام داخل العيادات؛ بما يُسهِم في تحسين تجربة المراجعين، حيثُ يُتيحُ لهم الحجز المُسبق قبل الوصول إلى المستشفى، إضافةً إلى إمكانيّة الاطلاع على أوقات الانتظار المتوقّعة بكل سهولة.

ودعَت إدارة المستشفى، جميعَ المراجعين إلى ضرورةِ تحميل التطبيق واستخدامِهِ لحجز الدور قبل الوصول؛ لِما لذلك من دورٍ فاعِل في توفير الوقت والجّهد وضمان سلاسة الحصولِ على الخدمةِ الطبيّة.

وبيّنت، أنّ التطبيق يوفّرُ مجموعةً من المزايا المهمّة، من أبرزها إمكانيّة الحجز المُسبق، إضافةً إلى خاصيّة إعادة التذكرة خلال ساعة بعد تجاوز الدور قبلَ وصول المراجع، وذلك من خلال خيار “إعادة حجز”، بما يضمَنُ مرونةً أكبر في التعاملِ معَ الظروف الطارئة.

وفي السياق ذاته، شدّدت الإدارة على ضرورة عدم حجز الدور قبلَ وقتٍ طويل من الوصول إلى العيادة، إذ قد يؤدي ذلك إلى فُقدان المراجع لحقّهِ في الدور، ما يستدعي إعادةَ الحجز من جديد.

وأكّدت إدارة المستشفى، حِرصَها على مراعاة جميع الفئات، خاصةً المراجعين الذين يواجهون صعوبات تقنيّة أو لا يمتلكون هواتف ذكيّة حديثة، حيثُ يُمكنهم حجز الدور من خلال الأجهزة الإلكترونيّة المتوفرة داخل العيادات.

وأشارت، إلى أنّ الحجز مُتاح عبرَ ثلاث وسائل رئيسيّة تشمل: تطبيق “بلا دور”، الأجهزة الموجودة في العيادات أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يوفّر خياراتٍ متعدّدة تُلبّي احتياجات مختلف المراجعين.

رابط التطبيق: https://bit.ly/balador