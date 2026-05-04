الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

وطنا اليوم:دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وأدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجمات التي نُسبت إلى إيران واستهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل أراضيها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل “تصعيدًا خطيرًا” وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، مساء الاثنين، إن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، مشددة على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية “أمر مدان ومرفوض” ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يضمن حماية أراضيها وأمنها الوطني وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا للقانون الدولي.

ودعت الإمارات إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين، كما حمّلت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها.

وأعلنت الإمارات، الاثنين، عن رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

كما تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة، والاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

ونوهت الوزارة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.

ودعت الوزارة إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات عبر المواقع الرسمية.