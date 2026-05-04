بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

3 ساعات ago
الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

وطنا اليوم:أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي أجراه، الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات التي تمثّل، تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدّد الصفدي على دعم الأردن للإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:25

انطلاق أعمال الملتقى الحواري الأردني–السوري للتعليم العالي في الجامعة الألمانية الأردنية

23:12

مندوباً عن وزير الشباب أمين عام الوزارة يرعى حفل ختام مسابقة GJU 3030 في الجامعة الألمانية الأردنية بمشاركة شبابية واسعة

20:48

تل ابيب : ننتظر الضوء الاخضر من واشنطن لاستئناف الحرب على إيران

20:32

القوات المسلحة تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:26

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازي

20:21

ترمب: إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت سفن مشروع الحرية

20:14

مشروع الحرية و المهمّة الانسانية في هرمز

20:10

إثيوبيا تتمزق نحو محيط جديد.. الأرض تتحرك 60 سنتيمترا في 90 يوما

20:03

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

19:37

مستشفى الجامعة الأردنيّة يؤكّدُ استمرارَ العمل بتطبيق “بلا دور” لتنظيم دور المراجعين وتحسين تجربتهم

19:34

اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي

19:23

الاقتصاد الرقمي : تمكين الأردنيين في الخارج من خدمات الكاتب العدل إلكترونيا

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026