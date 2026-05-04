تل ابيب : ننتظر الضوء الاخضر من واشنطن لاستئناف الحرب على إيران

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى عقد اجتماعات إسرائيلية أمنية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج.

يأتي ذلك بعد تعرض الإمارات لقصف صاروخي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران، بينما سقط رابع في البحر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت اليوم إلى إسرائيل منها طائرات تزود بالوقود.

بينما أوردت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله “مستعدون للعودة للقتال فورا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة”.

وتوعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمحو إيران إذا هاجمت السفن الأميركية في مضيق هرمز.

وقال ترامب لفوكس نيوز: ” إيران سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تقود السفن عبر مضيق هرمز”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن: “الحشد العسكري الأميركي في المنطقة مستمر”.

وتابع: “لدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل. لدينا أفضل المعدات. لدينا معدات في جميع أنحاء العالم. لدينا قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم. جميعها مليئة بالمعدات. يمكننا استخدام كل هذه المعدات، وسنفعل ذلك إذا احتجنا إليها”.