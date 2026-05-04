بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تل ابيب : ننتظر الضوء الاخضر من واشنطن لاستئناف الحرب على إيران

3 ساعات ago
تل ابيب : ننتظر الضوء الاخضر من واشنطن لاستئناف الحرب على إيران

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى عقد اجتماعات إسرائيلية أمنية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج.
يأتي ذلك بعد تعرض الإمارات لقصف صاروخي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران، بينما سقط رابع في البحر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت اليوم إلى إسرائيل منها طائرات تزود بالوقود.
بينما أوردت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله “مستعدون للعودة للقتال فورا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة”.
وتوعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمحو إيران إذا هاجمت السفن الأميركية في مضيق هرمز.
وقال ترامب لفوكس نيوز: ” إيران سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تقود السفن عبر مضيق هرمز”.
وأضاف الرئيس الأميركي أن: “الحشد العسكري الأميركي في المنطقة مستمر”.
وتابع: “لدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل. لدينا أفضل المعدات. لدينا معدات في جميع أنحاء العالم. لدينا قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم. جميعها مليئة بالمعدات. يمكننا استخدام كل هذه المعدات، وسنفعل ذلك إذا احتجنا إليها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:25

انطلاق أعمال الملتقى الحواري الأردني–السوري للتعليم العالي في الجامعة الألمانية الأردنية

23:12

مندوباً عن وزير الشباب أمين عام الوزارة يرعى حفل ختام مسابقة GJU 3030 في الجامعة الألمانية الأردنية بمشاركة شبابية واسعة

20:36

الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

20:32

القوات المسلحة تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:26

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازي

20:21

ترمب: إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت سفن مشروع الحرية

20:14

مشروع الحرية و المهمّة الانسانية في هرمز

20:10

إثيوبيا تتمزق نحو محيط جديد.. الأرض تتحرك 60 سنتيمترا في 90 يوما

20:03

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

19:37

مستشفى الجامعة الأردنيّة يؤكّدُ استمرارَ العمل بتطبيق “بلا دور” لتنظيم دور المراجعين وتحسين تجربتهم

19:34

اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي

19:23

الاقتصاد الرقمي : تمكين الأردنيين في الخارج من خدمات الكاتب العدل إلكترونيا

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026