ترمب: إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت سفن مشروع الحرية

وطنا اليوم:حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من انها “ستباد من على وجه الأرض” إذا هاجمت السفن الأميركية التي تنفذ “مشروع الحرية”.
وقال ترمب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، مضيفا: “لدينا أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى أعلى بكثير مما كان لدينا من قبل والحشد العسكري الأميركي في المنطقة مستمر”.
وفي السياق، قال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين إن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أميركية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأضاف كوبر أنه “ينصح بشدة” القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية خلال العملية.
وأكد أن الحصار الأميركي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.
وأعلن ترامب في وقت سابق إطلاق عملية بحرية جديدة لتحرير السفن العالقة منذ نحو شهرين في الخليج، تحت اسم “مشروع الحرية”، واصفاً إياها بأنها مبادرة “إنسانية” تهدف إلى مساعدة الطواقم التي تعاني من نقص في الغذاء والمواد الأساسية.
في المقابل، حذّرت طهران من أن أي تدخل أميركي في مضيق هرمز سيُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار.
وشدد ترامب على أن أي محاولة من إيران لعرقلة هذه العملية “سيتم التعامل معها بقوة”، رغم حديثه في الوقت نفسه عن محادثات “إيجابية جداً” مع طهران عبر الوساطة الباكستانية.
ويسود الغموض مع حلول مساء اليوم الأول من “مشروع الحرية” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دون أن تظهر مؤشرات تعكس ما وعد به الإعلان بـ”تحرير” السفن العالقة في مضيق هرمز الحيوي، والتي بلغت وفق تقديرات، ألفي سفينة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 66 يوما.
وفي وقت شكك فيه مراقبون بجدوى العملية الجديدة التي أطلقها ترمب مع صبيحة اليوم الاثنين، معتبرين أن إطارها “غير واضح”، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشنّ هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن.


